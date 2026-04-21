Rodrigo Corchero ha sido trasladado a un hospital de forma preventiva

La desaparición de Rodrigo Corchero en Huelva: salió a tomar algo y se le perdió el rastro al despedirse de una amiga en la calle

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Rodrigo Corchero, el joven de 30 años, desaparecido desde el pasado sábado en Huelva, ha sido encontrado este lunes en la zona del Conquero. El hombre ha sido trasladado a un hospital de la localidad de forma preventiva.

La localización de Rodrigo ha calmado a sus familiares y amigos que no tenían noticias desde la madrugada de viernes al sábado cuando el joven había comunicado a su pareja que se iba de copas en la capital onubense.

La ausencia al día siguiente de Corchero ya generó gran inquietud en su entorno que denunció su desaparición y se movilizó en su búsqueda. Finalmente ha sido hallado en la zona del Conquero, según ha publicado El Diario de Huelva, sin dar más detalles sobre las circunstancias de los hechos.

La desaparición y el hallazgo de Rodrigo Corchero: todavía quedan circunstancias sin aclarar

La preocupación de familiares y los amigos de Rodrigo Corchero fueron aumentando a medida que pasaban las horas y seguían sin noticias de él. El joven que trabaja de cocinero no acudió a su puesto de trabajo el sábado y tampoco se presentó a un bautizo al que tenía previsto asistir y tenía hasta los billetes de tren comprados.

La localidad de residencia del joven onubense, desde el primer momento se movilizó para buscar a Corchero y organizaron batidas en las distintas zonas de Huelva. Finalmente este martes, tres días después, ha sido hallado en circunstancias que todavía no han sido aclaradas.