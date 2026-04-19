En el operativo han participado voluntarios a pie, drones, efectivos de la Guardia Civil y perros de búsqueda

El desaparecido, José Antonio A., mide aproximadamente 1,75 metros, es de complexión delgada y podría llevar gorra

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Jarandilla de la VeraLas labores de búsqueda de José Antonio, el hombre de 74 años desaparecido en Jarandilla de la Vera (Cáceres) el pasado 2 de abril, han finalizado este domingo sin ninguna pista sobre su paradero, según fuentes del dispositivo.

La asociaciones Guardias Civiles Solidarios y Subiendo Montañas fueron las impulsoras este fin de semana de un nuevo dispositivo con una treintena de voluntarios en busca de esta persona desaparecida, un operativo que ha contado con la coordinación de la Guardia Civil.

No se contemplan nuevas batidas

Por su parte, el instituto armado ha explicado que centrará sus esfuerzos en la investigación para esclarecer lo sucedido y dar con su paradero, y por el momento, no contempla nuevas batidas organizadas a corto plazo.

Todo ello sin perjuicio de que las patrullas en servicio habitual siguen realizando búsquedas y vigilancias en la zona, centrándose en viviendas aisladas y construcciones abandonadas, ha explicado la Guardia Civil.

En el operativo, que ha contado con voluntarios a pie, drones y perros de búsqueda, han participado también este domingo efectivos de la Guardia Civil de la Compañía de Navalmoral de la Mata, desplegados en batidas a pie, control de caminos y labores de coordinación desde el puesto de mando, establecido en la camping Jaranda de Jarandilla de la Vera.

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Según las asociaciones de búsqueda, la intención ha sido revisar una serie de zonas que se encuentran ya marcadas y que en muchos casos se habrían revisado anteriormente, pero con la aplicación de otro método de búsqueda.

De acuerdo con los datos recabados por la Guardia Civil, la desaparición fue comunicada en torno a las 00:05 horas del viernes, 3 de abril, después de que el hombre, que se encontraba alojado en un campamento de la localidad, saliera momentáneamente y no regresara.

José Antonio mide 1,75 metros y es de complexión delgada

El desaparecido, José Antonio A., mide aproximadamente 1,75 metros, es de complexión delgada y podría llevar gorra y un chaleco verde.

Asimismo, presenta dificultades para comunicarse y desplazarse.

La asociación ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para facilitar cualquier información que pueda contribuir a su localización.