Contenían sildenafilo, un principio activo utilizado en medicamentos para la disfunción eréctil y conocido comercialmente como Viagra

Agentes de la Guardia Civil intervinieron 160 sobres en una primera inspección y otros 86 de la isma marca en una segunda actuación policial

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BarcelonaUn hombre está siendo investigado en Barcelona por un delito contra la salud pública tras detectar la Guardia Civil que vendía sobres de miel que contenían sildenafilo, un principio activo utilizado en medicamentos para la disfunción eréctil y conocido comercialmente como Viagra.

En el marco de las pesquisas realizadas, los agentes de la Benemérita han inspeccionado un establecimiento y se han intervenido 246 sobres de Royal Honey en dos actuaciones, según ha precisado el Instituto Armado en un comunicado este martes.

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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios confirmó la presencia de sildenafilo

La actuación tuvo origen después de que la Guardia Civil obtuviera información sobre una posible defraudación de fluido eléctrico en distintos supermercados de Barcelona --investigando a 26-- y, en una de esas inspecciones, se investigó al responsable de uno de los locales por un presunto delito de defraudación de fluido eléctrico.

Durante esa misma actuación, los agentes levantaron también un acta por infracción de contrabando al localizar bajo el mostrador e intervenir un total de 160 sobres de miel de la marca Royal Honey, de 15 gramos cada uno, fabricados en Tailandia.

Tras la intervención, los agentes remitieron una muestra del producto a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que confirmó la presencia de sildenafilo en su composición, "cuyo consumo no controlado puede ocasionar efectos secundarios potencialmente graves para la salud, especialmente cuando se toma sin supervisión médica".

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El responsable de la venta de los sobres de miel con sildenafilo, investigado por un delito contra la salud pública

Tras obtener estas conclusiones, la Guardia Civil trató de localizar al titular del establecimiento para notificarle su condición de investigado por un delito contra la salud pública pero, al no conseguir contactar con él, los agentes regresaron al local y, pese a que en la primera inspección se habían intervenido todos, comprobaron que el producto seguía a la venta y hallaron otros 86 sobres expuestos en el mostrador.

La investigación, a cargo de la Patrulla Fiscal y Fronteras (PAFIF) de la Guardia Civil con base en Gavà (Barcelona), apunta a que tras la primera aprehensión, el producto volvió a ser incorporado al punto de venta para continuar con su comercialización.