Iván Sevilla 19 ABR 2026 - 15:50h.

Los arrestados en el Eixample y Sants-Montjuïc alquilaban viviendas durante tres o cuatro días para su actividad

La distribución de estupefacientes como cocaína o éxtasis permitieron a los implicados ganar hasta 27.825 euros

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BarcelonaNuevo operativo policial contra la venta de drogas relacionadas con el 'chemsex' que acabó con dos detenidos en Barcelona. Según han informado los Mossos, las comercializaban desde pisos turísticos.

Este modus operandi que ya se descubrió en anteriores casos, como uno que conocimos en noviembre del 2025 también en la ciudad condal, se sigue repitiendo porque facilita su ocultación a las autoridades.

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Los agentes, no obstante, pudieron arrestar el 16 de abril a dos individuos de 39 y 45 años por presuntos delitos contra la salud. Distribuían variedad de sustancias estupefacientes tras alquilar viviendas tres o cuatro días.

Uno de los implicados acumula ya 15 detenciones previas por tráfico de drogas. Las entradas y registros policiales se produjeron en dos domicilios de los distritos de Sarrià-Sant Gervasi y Sants-Montjuïc.

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Además de en un trastero ubicado en el barrio del Eixample. En el interior de estos inmuebles, hallaron más de 233 gramos de Ketamina, 53 de tusi, 213 de mefedrona, 250 de metanfetamina, más de 17 de MDMA, más de 91 de pastillas de éxtasis, más de 23 de cocaína y 346 de cristal.

También había cuatro litros de GHB, 19 botes de poper, nueve tripices de LSD, cinco balanzas de precisión y útiles para la manipulación y dosificación de todos estos estupefacientes. Por ejemplo, numerosas jeringuillas que también sirven para inyectárselos.

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Casi 28.000 euros de beneficios obtenidos

Según ha comunicado la policía catalana, la actividad ilícita que llevaban a cabo los sospechosos les permitía obtener importantes beneficios económicos. De hecho, en esas inspecciones localizaron 27.825 euros en efectivo.

Los clientes que suelen adquirir las drogas tienen después encuentros sexuales con otras personas en una peligrosa combinación de sexo y el consumo de las sustancias compradas para esos momentos íntimos.

En colaboración con la Guardia Urbana de Barcelona, los Mossos estrecharon el cerco a los vendedores tras iniciarse la investigación en mayo del 2025. Fue tras detener a un varón al que se le incautaron cantidades de droga.

Posteriormente descubrieron que un piso del Eixample era muy concurrido para la distribución de los estupefacientes. No resulta fácil detectar estos puntos de venta porque su ubicación no es estable, sino que cambia constantemente.