Según la joven, un hombre se abalanzó sobre ella y la agredió sexualmente dejándola, literalmente, tirada entre dos coches y marchándose del lugar

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Agentes de la Policía adscritos a la Comisaría de Gandia investigan una agresión sexual que sufrió, presuntamente, una mujer, de 35 años de edad, de nacionalidad extranjera, en la playa. La joven es conocida en redes sociales, entre ellas, TikTok, donde suele subir contenidos, según el diario Levante. La mujer se encontraba pasando unos días en la playa de la capital de la Safor desde donde pensaba ir subiendo diversos vídeos de su estancia.

Fue un hombre, vecino del Grau de Gandia, quien al pasear a su mascota se percató de unos sollozos que emanaban de entre dos coches y vio que era una mujer en un alto grado de ansiedad. El hombre no dudó en acercar a la mujer a una comisaría. La trasladaron de urgencia al Hospital Francesc de Boja de Gandia donde quedó ingresada para una exploración.

La investigación, cámara de las zonas incluida, sigue su curso tras manifestar la mujer que fue abordada por un desconocido cuando caminaba por una calle de la playa de Gandia tras haber estado en locales de ocio. El hombre se abalanzó sobre ella y la agredió sexualmente dejándola, literalmente, tirada entre dos coches y marchándose del lugar.

Los vestigios encontrados en la exploración de la mujer serán remitidos al Instituto Nacional de Toxicología en Barcelona para que pueda extraer huellas o vestigios de adn del agresor y cotejarlo en las bases de datos. Los agentes se han puesto en contacto con el consulado para intentar localizar a algún familiar de la mujer agredida para notificarle su situación.