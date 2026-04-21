Adriana ha subido las grabaciones de seguridad de su tienda para ver si alguien es capaz de reconocer al ladrón

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AlmeríaAdriana es una joven empresaria de Almería. Ella es propietaria de su propia tienda de ropa, pero desde el pasado lunes está viviendo una pesadilla. Sigue en shock desde que un ladrón entró en su local para robarle. La almeriense afirma que ha interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional, pero ha decidido que no va a quedarse de brazos cruzados.

Adriana ha subido a las redes sociales las grabaciones de seguridad de su tienda para ver si alguien es capaz de reconocer al ladrón. "Comparto este vídeo por si alguien reconoce a esta persona o vio algo por la zona. Cualquier información, por favor, por privado o directamente a la policía", dice en su publicación.

El ladrón arrancó la caja registradora y se la llevó

En el vídeo se ve cómo a las 05:00 horas de la madrugada, un hombre con la ropa oscura y el rostro cubierto entra en la tienda ubicada en la calle Lopán. El ladrón, decidido, se va al fondo del local e intenta abrir la caja registradora. Ante la aparente desesperación, el hombre tira la caja registradora al suelo y se cae un ordenador que había encima.

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La propietaria, con el miedo en el cuerpo, comprobó los daños que dejó el ladrón a las 07:00 horas de la mañana, cuando se enteró de lo ocurrido. Según informa 'La Voz de Almería', una vecina que tiene un bar la avisó de que habían entrado a robar. Mientras avisaba a las autoridades, la dueña acudió corriendo a su tienda.

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Ahora, lo único que quiere Adriana es que se haga justicia y que identifiquen al ladrón para que tanto su familia como ella puedan descansar y vivir sin miedo.