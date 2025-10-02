Miguel Salazar Madrid, 02 OCT 2025 - 17:15h.

La mujer, natural de Lepe, relata cómo salvó a su hijo y a ella misma de una brutal agresión de canes en Reino Unido

Una española, herida grave al proteger a su hijo de 3 años del ataque de dos perros en Reino Unido: ha recibido 196 puntos de sutura en la cabeza

Marisa Maestre creía que nunca más podría contar lo que sufrió el pasado 23 de septiembre, cuando dos canes la atacaron brutalmente a ella y a su hijo en un parque de Bath. "Llevo 193 puntos por fuera y por dentro", comienza diciendo a Joaquín Prat en 'El tiempo justo'.