Los agónicos 13 minutos de la mujer que fue agredida por dos perros junto a su hijo: "Mi niño me decía: 'Llama a papá, nos va a matar'"

Marisa relata cómo salvó a su hijo y a ella misma de una brutal agresión de canes
Marisa Maestre creía que nunca más podría contar lo que sufrió el pasado 23 de septiembre, cuando dos canes la atacaron brutalmente a ella y a su hijo en un parque de Bath. "Llevo 193 puntos por fuera y por dentro", comienza diciendo a Joaquín Prat en 'El tiempo justo'.

