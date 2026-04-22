Alberto Rosa 22 ABR 2026 - 14:38h.

El acusado debía presentarse para continuar con el procedimiento de ingreso en prisión, pero se quitó la pulsera electrónica que permitía su localización

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Alarma en Castellón por la desaparición de Vicente L.G., un hombre de 45 años cuyo caso ha sido difundido por SOS Desaparecidos y sobre el que pesa una condena de al menos dos agresiones sexuales y coacciones ha otra mujer. Su desaparición ha causado revuelo mediático y social en la provincia.

Según el cartel difundido por la asociación, Vicente L.G. desapareció el pasado 8 de abril de 2026 en Castellón de la Plana. Mide aproximadamente 1,85 metros, tiene complexión atlética, pelo castaño y ojos marrones. Tal y como informa el periódico ‘Mediterráneo’, el tribunal de la Audiencia Provincial le impuso una pena de ocho años de prisión y una indemnización de 15.000 euros.

El acusado debía presentarse el 9 de abril para continuar con el procedimiento de ingreso en prisión. Sin embargo, según el citado medio, se quitó la pulsera electrónica que permitía su localización y, desde ese momento, se perdió completamente su rastro.

La investigación continúa abierta y los agentes no descartan ningún escenario. Según informa ‘El Periòdic’, Vicente L.G. ejercía en el pasado como detective privado. Acumula varias condenas, entre ellas una pena de cuatro años por la agresión sexual a una menor de 15 años en Moncofa, así como otra de dos años por chantajear a su pareja con vídeos de carácter sexual.

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Según el testimonio de una de las víctimas, recogido por ‘El Periòdic’, el condenado aseguraba tener múltiples contactos y utilizaba supuestas influencias para intimidar. También llegó a informar que su padre tenía 15 restaurantes y que su hermana era jueza.

Las autoridades continúan con la búsqueda activa de Vicente L. G., que podría encontrarse en cualquier lugar, mientras piden la colaboración ciudadana para localizarlo a través de SOS Desaparecidos.