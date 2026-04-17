Roberto, la alerta de desaparición más antigua de España: su rastro se perdió en las colinas de Mendexa

Gonzalo Barquilla 17 ABR 2026 - 05:00h.

Roberto M. L., un joven de 20 años, desapareció el 17 de abril de 1981, hace 41 años, en el municipio costero de Mendexa, en Vizcaya

Las incógnitas de la desaparición de Emilio, 31 años después: salió en chanclas en pleno marzo y su rastro se perdió en Ponga

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Entre los acantilados y la zona boscosa de Mendexa, en Vizcaya, se perdió hace justo 45 años el rastro de Roberto M. L., un joven de 20 años que fue visto por última vez el 17 de abril de 1981.

No se trata de un caso de desaparición más, es la alerta activa más antigua de España que sigue registrada en el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), un expediente que sobrevive al paso del tiempo y a la evolución de los sistemas policiales desde la Transición.

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Tras cuatro décadas y media, el caso de Roberto sigue siendo un rompecabezas donde confluyen una geografía costera implacable, un contexto político convulso y la ausencia total de pistas. Su ficha permanece abierta como un recordatorio crítico de que, para la justicia y la ciencia forense, el rastro de un ciudadano es imprescriptible.

La desaparición un día antes de su cumpleaños

La fecha de la desaparición no es un dato menor. Roberto desapareció exactamente un día antes de cumplir los 21 años. Este detalle cronológico es un factor que los analistas consideran relevante al revisar expedientes de larga duración.

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Desde un punto de vista conductual, los hitos cronológicos suelen coincidir con momentos de presión o de toma de decisiones vitales. Cabe plantear la duda de si Roberto pudo buscar un cambio de vida o si fue el destino el que se interpuso en aquel último peldaño.

El rastro de Roberto se perdió en el área de Mendexa, un pequeño enclave de poco más de 300 vecinos en aquel entonces que, aunque se sitúa en la costa del mar Cantábrico, mira tradicionalmente hacia sus caseríos y montes.

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El pueblo vivía entonces una metamorfosis bajo su primer consistorio democrático, recuperando su identidad al oficializar su grafía en euskera. En ese contexto de cambio y transición, el joven fue visto por última vez.

La posible trampa de algodón y salitre

Aquel viernes de abril, Roberto vestía ropa resistente pero que pudo presentar riesgos en el entorno de Mendexa: vaquero y jersey azul. Es una indumentaria común, pero que puede dificultar la movilidad en condiciones adversas. Si Roberto hubiera caído al mar o sufrido un percance, este tejido, al empaparse, aumenta de peso drásticamente.

La localidad se sitúa sobre la llamada 'Costa de Hierro', con acantilados que caen a plomo sobre un mar que en abril suele ser implacable. En 1981, los senderos que bordean los acantilados hacia Lekeitio carecían de las medidas de seguridad y señalización actuales.

Un posible accidente o un resbalón en una zona de difícil acceso, combinado con las corrientes de la zona de Lea-Artibai, es una vía que podría explicar la desaparición, aunque no conste una investigación oficial al respecto. En aquel momento, sin drones ni equipos de rescate avanzados, el océano podía dificultar cualquier localización.

Además, persiste la duda de si Roberto conocía el terreno. El Ayuntamiento de Mendexa ha explicado a 'Informativos Telecinco' que, aunque tienen conocimiento de la alerta, desconocen los datos de la desaparición. No se puede confirmar, por tanto, si Roberto vivía en el municipio o estaba de paso. Lo que está claro es que un ser querido presentó una denuncia formal por su desaparición.

El polvorín de 1981: un vacío entre dos mundos

El contexto político añade una capa de complejidad al marco de la desaparición. España aún procesaba el impacto del 23-F y el País Vasco vivía los denominados "años de plomo". En este escenario, la seguridad estaba en plena mutación institucional y policial.

De hecho, mientras la alerta se mantiene vigente en el registro centralizado del CNDES, no consta una alerta equivalente en el registro público de la Ertzaintza, que en aquella época era un proyecto que empezaba a caminar con su primera promoción. Esta diferencia en los registros públicos refleja la complejidad de coordinar expedientes históricos que se abrieron años antes de la unificación de las bases de datos actuales.

Dada la conflictividad de la zona en 1981, la posibilidad de un encuentro desafortunado es un factor que teóricamente no se puede descartar. No obstante, la ausencia de reivindicaciones o de indicios posteriores reduce las probabilidades de esta vía frente a otras hipótesis accidentales.

En cuanto a una posible marcha voluntaria, la hipótesis también carece de apoyos sólidos tras 45 años sin señales de vida. Roberto desapareció en la víspera de su cumpleaños y no aparece ningún registro de equipaje o pertenencias que hiciera pensar en una salida planificada del país.

Un expediente que actúa como un puente entre el pasado y el presente

El caso de Roberto M. L. ha pasado a ser una especie de 'centinela genético'. Su ficha activa en el CNDES permitiría que el sistema mantenga una alerta latente, facilitando que cualquier hallazgo óseo compatible pueda ser cotejado con el perfil genético de su familia, si este consta en los archivos. Es una herramienta que mantiene abierta la posibilidad técnica de una identificación, por lejana que parezca.

En un momento donde la ciencia forense avanza a gran velocidad, su expediente actúa como un puente entre el pasado y el presente. Cada resto encontrado en la costa vasca podría volver a activar el protocolo para determinar si se trata o no del joven.

Mientras tanto, Mendexa con sus poco más de 400 habitantes en la actualidad, continúa guardando el secreto. Un paisaje aparentemente sereno que, desde hace 45 años, convive con una ausencia sin explicación.

Roberto tendría 65 años y cumpliría 66 este sábado, pero para el registro oficial su imagen permanece congelada en los 20. Su fotografía, con la resolución propia de la época, es el único testimonio visual que queda. Su caso, un símbolo de las "desapariciones de larga duración" en España, sigue abierto, vigente y a la espera de una conclusión.