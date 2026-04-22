Claudia Barraso 22 ABR 2026 - 19:56h.

La joven quemada con gasolina por su expareja ha pedido que aumenten la pena de cárcel a su agresor

Su pareja la roció con gasolina y le prendió fuego en Vigo, Pontevedra: "Fingí estar muerta para sobrevivir”

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La joven que fue quemada con gasolina por su exnovio en Vigo en 2024 ha pedido que sea condenado a 33 años de prisión por un intento de asesinato, lesiones psíquicas, acoso. Además, le acusa también por un delito de maltrato psíquico habitual a la pareja.

La defensa de la víctima ha pedido 11 años más de cárcel que el fiscal pidió para el agresor. La Fiscalía pidió 22 años, pero la víctima, a través de su abogado, ha solicitado que se incremente la pena más de una década. Aunque todavía no han confirmado las fechas en las que se celebrará el juicio, la defensa ya está solicitando un aumento de condena. El Ministerio Fiscal solicita el pago de 672.286 euros en indemnizaciones en total a la víctima por sus secuelas, según informa ‘La Voz de Galicia’.

Su familia fue quien rescató a la joven y la llevó al hospital rápidamente después del intento del asesinato. La víctima estuvo un mes en coma inducido en la UCI y tardó más de un año en recuperarse de todas las heridas que sufrió en su cuerpo. Una vez recibió el alta sufrió un trastorno por estrés postraumático que requirió ayuda psiquiátrica y terapia psicológica.

Así sucedieron los hechos

Todavía sigue de baja psicológica y sufre un “perjuicio estético importantísimo”. La víctima y el acusado se llevan 12 años de diferencia. Se conocieron cuando ella era menor y él tenía 22 años, se fueron a vivir juntos en Vincios y, tras varios años de convivencia la relación se deterioró y llegó a sufrir maltrato psicológico. Tras dejarle, comenzó a acosarla en cafeterías y lugares que solía frecuentar, pero en septiembre fue cuando la agredió a la entrada de su casa, la roció con gasolina y la tiró un mechero encendido.

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El agresor se quedó parado para ver como la joven seguía ardiendo y cuando ella trató de huir él intentó seguirla, pero la víctima logró entrar a un portal. Unos familiares salieron al jardín, consiguiendo apagar su cuerpo en llamas para meterla en el coche y llevarla rápidamente al hospital.