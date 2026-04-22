"Para mí es realmente importante hacer esta acción porque realmente la naturaleza no nos necesita a los humanos", sentencia

La Guardia Civil retoma la búsqueda de Airam Concepción en La Palma con 'torpedos subacuáticos' en zonas de rocas

Compartir







El actor y activista ambiental Richard Torres ha celebrado este martes en el Parque del Retiro de Madrid una singular ceremonia de renovación de votos con el histórico ahuehuete del recinto, un acto simbólico que busca llamar la atención sobre la urgencia de proteger el planeta y frenar la degradación de los ecosistemas.

Coincidiendo con el Día Mundial de la Tierra, Torres ha escenificado una "boda" con el árbol plantado en 1632 y considerado uno de los más antiguos de la capital en un acto que pretende expresar su "compromiso real y emocional con la naturaleza" y trasladar un mensaje de concienciación ambiental a la ciudadanía.

"A través de esta ceremonia, yo invito a que las personas abran sus conciencias y se den cuenta de que lo más importante hoy es proteger la naturaleza y sobre todo los árboles, que son los principales dadores de oxígeno", ha explicado el activista originario del Amazonas peruano en declaraciones a EFE.

Contexto que considera "crítico para la humanidad"

"Yo creo que cada pequeña acción que hagamos va a hacer que la humanidad pueda seguir respirando", ha afirmado Torres, quien ya protagonizó una ceremonia similar en 2022 con el mismo árbol y que ahora regresa a Madrid para renovar sus votos.

Durante el acto, el activista ha insistido en la situación de la Amazonía, una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo, pero también una de las más amenazadas, donde ha denunciado la tala indiscriminada, la destrucción de ecosistemas y el avance de la minería ilegal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Se están destruyendo 500.000 hectáreas de árboles cada año y se está extrayendo el oro en grandes cantidades y esto ha creado una herida que está desangrando la Amazonía. Realmente es una debacle absolutamente urgente a atender", ha advertido Torres, quien ha querido recordar asimismo "la masacre que se le está haciendo a los indígenas" de la zona.

Fomentar una mayor conexión entre las personas y la naturaleza

Como parte de la jornada, también ha anunciado la plantación de los llamados "árboles de la paz", una iniciativa con la que pretende contribuir a mejorar la calidad ambiental de las ciudades.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El evento, que ha congregado a curiosos y asistentes en el céntrico parque madrileño, se enmarca en una serie de acciones impulsadas por Torres en distintos países para promover la protección del medioambiente a través de intervenciones simbólicas y de alto impacto visual.

Con este gesto, el activista ha reiterado su llamamiento a actuar frente a la crisis climática y a reforzar el compromiso colectivo con la conservación de los ecosistemas, especialmente en regiones clave como la Amazonía.