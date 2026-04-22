El hombre estaba acusado de acceder a la vivienda de su expareja para agredirla y llevarse contra su voluntad a un menor de cuatro meses

Los hechos ocurrieron sobre el mediodía del 30 de marzo, cuando la Policía Municipal y la Nacional recibieron una llamada de alerta

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La Policía Municipal de Madrid, en colaboración con la Policía Nacional, detuvo a finales de marzo en el distrito de San Blas-Canillejas a un hombre acusado de acceder a la vivienda de su expareja para agredirla y llevarse contra su voluntad a un menor de cuatro meses hijo de la víctima.

Los hechos ocurrieron sobre el mediodía del 30 de marzo, cuando la Policía Municipal y la Nacional recibieron una llamada alertando de que una mujer se encontraba en plena calle pidiendo auxilio y en un evidente estado de nerviosismo, según ha informado la Policía Municipal.

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Llevaban más de un año separados

A su llegada al lugar, se entrevistaron con la mujer, que afirmó que su expareja había llegado a la casa en un coche acompañado de otras dos personas y había accedido a su vivienda en contra de su voluntad. En el interior le había pegado delante de otro menor de 3 años y se había llevado al de cuatro meses, si bien ninguno de los dos era hijo del agresor.

Al rato, la mujer recibió una llamada de su expareja, la cual fue atendida por los propios agentes de Policía, que le reclamaron que se personara en la comisaría. Pasado un tiempo, el agresor se presentó en la comisaría con el menor, gritando e increpando a la mujer por haber llamado a la Policía.

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Durante la entrevista de los agentes con la víctima, esta reconoció que llevaban más de un año separados y que el hombre la agredía delante de los menores, que vivía con miedo y que su expareja podría incluso estar en posesión de una pistola.

Por todos estos hechos, la Policía detuvo al agresor, un hombre de 1993 de nacionalidad argentina, mientras que a los dos acompañantes que iban con él en el coche, dos españoles de 1996 y 2008, se les localizó en la calle y fueron detenidos por cooperar en los hechos.