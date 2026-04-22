Asun Chamoso 22 ABR 2026 - 12:03h.

Una patrullera de la Guardia Civil localizó al deportista frente a la playa del Bogatell de Barcelona

El angustioso rescate de un hombre con la pierna atrapada entre las rocas en el Pas tras ser succionado por un sifón

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BarcelonaLa Guardia Civil ha rescatado este lunes a un kitesurfista que se encontraba a la deriva mar adentro frente a la playa del Bogatell de Barcelona. Era un deportista de Barcelona, de 53 años, agotado y deshidratado, que llevaba una hora en el agua. Fue una patrullera quien lo localizó durante un servicio de vigilancia del mar territorial, pasadas las seis de la tarde.

Los componentes del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Barcelona avistaron al hombre enredado entre los hilos de la vela de kitesurf, a una milla náutica de la costa, aproximadamente 1,8 kilómetros, a la altura del Bogatell. El deportista se vio en la situación de no poder izar la vela ni tampoco poder regresar nadando hacia tierra por la gran distancia que había hasta la costa. En ese momento, la Guardia Civil activó de inmediato el protocolo de rescate de hombre al agua.

Así fue el rescate de la Guardia Civil

Los agentes subieron al kitesurfista a bordo por la zona de rescate habilitada en la embarcación y recuperaron también la tabla y la vela. Una vez a salvo, comprobaron que presentaba síntomas de agotamiento y deshidratación. Según explicó el hombre, llevaba cerca de una hora a la deriva después de que la vela del kitesurf cayera al agua y no pudiera volver a remontarla.

Media hora después de ser localizado, sobre las siete de la tarde, la Guardia Civil llegó a las instalaciones ubicadas en el Port Olímpic de Barcelona y el rescatado desembarcó junto con el material recuperado durante la intervención. Pese al estado en que fue localizado, no fue necesaria la asistencia médica.

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Un rescate que llevó a cabo 'La Río Tordera', una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil que realiza labores de vigilancia, auxilio y rescate en la costa de Barcelona. Este tipo de embarcaciones permite actuar con rapidez ante emergencias en el mar y prestar una primera asistencia a las personas que se encuentran en dificultades mar adentro.

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El año 2025, en la demarcación de la provincia de Barcelona, en aguas territoriales, el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil hicieron catorce rescates, y en lo que va de este año, en la misma demarcación, seis.