Cuatro heridos, dos críticos, y 70 desalojados tras una explosión en un bloque de Ibiza

Las heridas críticas son dos mujeres de 45 y 21 años que han ingresado en la UCI

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La explosión de una vitrocerámica en un domicilio de un bloque de viviendas de protección oficial (VPO) ubicado en la calle Sant Vicent, del barrio de Can Cantó, en Ibiza, ha provocado cuatro heridos, dos de ellos críticos, y ha obligado a desalojar a unas 70 personas.

Según ha informado el Área de Salud de Ibiza este martes, las personas heridas críticas son dos mujeres de 45 y 21 años, que han ingresado en la UCI pasadas las 18:20 horas. Un tercer herido, de 23 años, permanece estable en observación en Urgencias y un cuarto, también leve, ha sido evacuado a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.

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Los hechos se han producido este martes por la tarde, sobre las 17:15 horas, en la vivienda número 12 del bloque situado en la calle Sant Vicent, cuando ha habido una explosión en una vitrocerámica que ha afectado al domicilio, a las viviendas adyacentes y en menor medida, a las de arriba.

Se estaban realizando obras en el edificio

Familiares de las víctimas han explicado a EFE se estaban realizando obras en el edificio, tanto dentro como fuera de las viviendas y, entre los trabajos, se incluyó la sustitución de electrodomésticos de gas por eléctricos.

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El incidente se produjo cuando, al encender la vitrocerámica, esta explotó y todo apunta a que por un fallo en la instalación. Tres de las personas heridas, las dos mujeres y el joven de 23 años, que son la madre, el hijo y la nuera, se encontraban en la vivienda en el momento de la explosión, mientras que el cuarto es el vecino del inmueble colindante.

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El suceso ha obligado a evacuar a unas 70 personas, vecinos de las 23 viviendas que conforman el bloque, donde seguían viviendo durante los trabajos de obra. Los servicios de emergencia y seguridad se han desplazado hasta la zona tras recibir el aviso, como tres ambulancias del SAMU 061, tres vehículos de bomberos y agentes de la Policía Local de Ibiza, además del alcalde de la ciudad, Rafa Triguero y técnicos municipales.

La Policía Científica ha revisado todos los pisos para determinar qué vecinos podrán pernoctar

A las 19:20 horas, los Bomberos de Ibiza han empezado con las tareas de limpieza de escombros derivados de la explosión, tanto en el edificio afectado como en los colindantes, donde se han visto proyectados muchos elementos de obra, según ha explicado el jefe del cuerpo de emergencias, José Antonio López.

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La Policía Científica, los técnicos de la distribuidora de gas Redexis y los Bomberos han revisado todos los pisos para determinar qué vecinos podrán pernoctar esta noche en el edificio. Los habitantes de seis de las viviendas más afectadas tendrán que buscar una alternativa para garantizar su seguridad.