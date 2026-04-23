Un niño de tres años ha tenido que ser trasladado de urgencias a Mérida tras haber sido atropellado

Herido de gravedad un niño de dos años tras ser atropellado por un coche en Madrid: el conductor se dio a la fuga

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Un niño de tres años de edad ha resultado herido 'menos grave' al ser atropellado por un vehículo este jueves, 23 de abril , en una calle de Mérida. Un atropello que se produjo a la salida de un colegio de la ciudad, un sitio con mucha gente y vehículos pasando por la zona.

El siniestro se ha producido sobre las 13:40 horas en la calle Villafranca de los Barros, ha informado el Centro 112 de Extremadura. Las autoridades se encuentran investigando los hechos para saber de qué manera se produjo este atropello que ha provocado diversas lesiones en el niño de tres años.

Aunque no han confirmado cuál es el pronóstico del menor, los sanitarios explicaban que las heridas no tenían signos de ser muy graves, pero al sufrir un trauma craneal han considerado necesario trasladarle al hospital para realizarle las pruebas correspondientes y descartar que pueda empeorar en unas horas.

Las lesiones que ha sufrido el menor

El menor, que ha sufrido un trauma craneal y policontusiones, ha sido trasladado hasta el hospital de la capital extremeña por los servicios de emergencias. En concreto, han intervenido una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Policía Local.

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Hasta el lugar de los hechos acudieron los servicios de emergencia que atendieron al pequeño en el lugar y decidieron que debía ser trasladado de urgencias al hospital por las lesiones que presentaba. Las heridas no mostraban signos de ser graves.

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El atropello se produjo a la salida de uno de los colegios, donde había mucha gente, muchos niños y muchos coches pasando por la calle. Los agentes de la Policía Nacional investigan lo ocurrido para determinar cómo se produjo el atropello. Por el momento, no han confirmado si el conductor o la conductora iba demasiado rápido o si el niño salió corriendo con la mala suerte de ser alcanzado por el vehículo.