El varón habría llevado a cabo "tocamientos", denunciados más tarde por la víctima

El dispositivo de seguridad diseñado con motivo de la Feria de Abril cuenta con más de 3.000 efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico

Compartir







Un varón ha sido detenido en Sevilla este pasado martes 22 de abril, por un presunto delito de agresión sexual a una mujer en los baños de una caseta de la Feria de Abril.

Así lo han confirmado fuentes de la Policía Nacional, aunque, por el momento, no ha trascendido más información sobre el episodio.

Gran despliegue de seguridad

Según la información adelantada por 'El Correo de Andalucía', el varón habría llevado a cabo "tocamientos", algo que la víctima habría denunciado a los agentes mientras aún se encontraba en el recinto.

PUEDE INTERESARTE La alerta de una madre y una operación conjunta entre la Policía de Colombia, España y Francia permite liberar a varias víctimas de explotación sexual

Cabe destacar que el dispositivo de seguridad diseñado con motivo de la Feria de Abril cuenta con más de 3.000 efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico, entre otros organismos del Estado, participan de manera coordinada en el dispositivo especial de seguridad que se ha preparado, en el que no faltan unidades especializadas, entre ellas canina, aérea y de subsuelo.

El dispositivo, que entró en pleno desarrollo durante la noche del pasado lunes 20 de abril, contempla tres ejes principales: la seguridad ciudadana, seguridad alimentaria y seguridad vial, con la Policía Nacional desplegando unos 2.000 agentes, en un operativo que incluye la 'Operación Albero', integrada por agentes de policía judicial de paisano, con una presencia policial que será permanente, durante las 24 horas del día.

La Guardia Civil colabora en el ámbito de la seguridad ciudadana fuera del casco urbano, mediante controles preventivos en vías de acceso para evitar la introducción de sustancias prohibidas o armas, y también se trabaja intensamente en materia de seguridad alimentaria, con inspecciones continuas en los accesos al recinto ferial en coordinación con servicios veterinarios e inspectores municipales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Con todo, el dispositivo se multiplica por todos los rincones del recinto ferial y sin descanso, hasta que el domingo se cierre la semana de feria sevillana tras los fuegos artificiales.