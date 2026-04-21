La progenitora denunció ante las autoridades colombianas tras haber conseguido establecer contacto con su hija, que se marchó a Francia por una oferta de trabajo falsa

Las víctimas habían sido captadas por una mujer que ha sido detenida en territorio francés

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La alerta emitida en Colombia por una madre que sospechaba que su hija había sido captada por una red de explotación sexual en Europa resultó ser clave, –por medio de su denuncia ante las autoridades de su país–, para la puesta en marcha de una gran operación conjunta que, con la imprescindible intervención de la Policía Nacional de España y las fuerzas de seguridad francesas, logró localizar a esa joven en tiempo récord y liberar además a un total de cuatro víctimas.

Denominada ‘operación Relámpago’, todo arrancó después de que la policía colombiana, tras el aviso de esa madre, alertase de la situación a las autoridades españolas, motivando con ello el inicio de una investigación que ha dado resultados.

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La joven, víctima de explotación sexual, captada a través de las redes mediante una oferta de trabajo en Francia

La intervención inició así con la declaración de esa progenitora, quien expresó ante los agentes de su país que sospechaba que su hija, madre de una menor de seis años, podía estar ante una situación de trata de personas.

Según expresó, la joven residía en Colombia junto a su familia en condiciones socioeconómicas desfavorables y había sido captada a través de redes sociales mediante una oferta laboral en el sector agrícola en Francia. Fue otra mujer la que se encargó de gestionar todos los aspectos logísticos del viaje y, de ese modo, comenzó su viaje.

La joven fue trasladada primero a Medellín y después a Bogotá donde permaneció varios días antes de salir del país junto a la captadora y otras mujeres con documentación aparentemente en regla.

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Una vez llegó a Francia, la víctima consiguió comunicarse con su madre para informarle de que había llegado en buen estado. Sin embargo, pocos días después, las comunicaciones comenzaron a ser limitadas y en ellas, eludiendo los controles de su captora, la víctima manifestó a su madre que le habían retirado su documentación personal, que carecía de libertad de movimientos y comunicación y que estaba siendo obligada a ejercer la prostitución.

La joven logró destapar la trama de explotación sexual: una mujer fue detenida

Gracias a una estrecha cooperación entre la Policía Nacional de España y la de Colombia, las autoridades colombianas trasladaron los hechos acaecidos y el contacto en tiempo real que estaban manteniendo con la mujer a través de una aplicación de mensajería instantánea.

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En dicha aplicación, la joven les informaba en directo de cómo estaba siendo trasladada por su captadora a un nuevo domicilio en Francia con el objetivo de continuar siendo explotada sexualmente.

En ese contexto, y ante la gravedad de las circunstancias, se activaron de inmediato los mecanismos de cooperación con Francia. Los agentes españoles contactaron con la Oficial de Enlace de la Policía Nacional en Francia y con el Oficial de Enlace francés en España, lo que permitió la rápida movilización de unidades policiales francesas.

Con ese operativo conjunto y siguiendo la localización de la joven en tiempo real, los agentes franceses realizaron diversas comprobaciones hasta localizar en un edificio de la localidad francesa de Bourgoin-Jallieu a cuatro mujeres, incluida la víctima que había mantenido contacto con las autoridades colombianas.

En ese mismo domicilio fue detenida la mujer que había acompañado a las víctimas desde Colombia, la cual desempañaba funciones de control directo sobre ellas, además de actuar como intermediaria en la publicación de anuncios en páginas web de contactos en Francia, donde se ofertaban los servicios sexuales que las mujeres eran obligadas a prestar.

Esta última, actuaba presuntamente bajo las órdenes de su esposo e hijo, asentados en Colombia. Ella y las víctimas habrían llegado a Francia en febrero de 2026, iniciando un recorrido por distintas ciudades, entre ellas París, Angers, Belfort, Bourg-en-Bresse y finalmente Bourgoin-Jallieu, donde fueron localizadas.

La Policía Nacional de España y Colombia, en estrecha colaboración frente a la trata y explotación sexual

La Policía Nacional de España, junto a la Policía Nacional de Colombia y la asociación Amar Dragoste, tienen activa una campaña conjunta para visibilizar la trata y explotación sexual de mujeres, especialmente colombianas, en España.

La iniciativa, denominada #NoNacíParaEsto, puesta en marcha de forma paralela en España y Colombia, transmite tanto la preocupación por el riesgo actual de la captación de posibles víctimas como la esperanza de que mujeres que hayan sido explotadas puedan encontrar la libertad a través de la difusión de los contactos de ayuda.

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia de este tipo de delitos. Además, Amar Dragoste pone también a disposición su línea de atención 24 horas para mujeres en situación de prostitución o riesgo a través del teléfono +34 615 430 452 y del correo electrónico contacto@amardragoste.org.

Igualmente cuentan con la web www.amardragoste.org y los siguientes perfiles en redes sociales https://www.instagram.com/amardragoste/ y https://www.youtube.com/@amardragoste donde ofrecen información sobre sus servicios de asistencia a víctimas de trata.

La Policía Nacional de Colombia, por su parte, dispone de la cuenta de correo

dijin.gisef-tra@policia.gov.co y el teléfono +57 320 302 9679 para recibir información de casos por el delito trata de personas.