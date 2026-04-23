La Guardia Civil pide ayuda para localizar al presunto homicida de un joven en Adra, Almería

Agencia EFE Redacción Andalucía 23 ABR 2026 - 14:38h.

El individuo tiene en vigor una orden judicial de búsqueda y detención y la Guardia Civil alerta de que se trata de una persona "armada y peligrosa"

Arden cuatro viviendas en la barriada de Adra, Almería, donde fue asesinado un joven tras un enfrentamiento entre clanes

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La Guardia Civil ha solicitado la colaboración ciudadana para localizar a Antonio Santiago Muñoz, supuesto autor del homicidio de un joven ocurrido el 2 de junio de 2025 en el municipio de Adra (Almería).

El instituto armado ha advertido en un comunicado de que el individuo tiene en vigor una orden judicial de búsqueda y detención y que se trata de una persona "armada y peligrosa".

Por ello, ruega a quien pueda verlo que extreme las medidas de precaución y lo comunique a la mayor brevedad posible.

Reyerta entre clanes de petaqueros

El crimen tuvo lugar hace casi un año, cuando un joven de 22 años falleció tras recibir el impacto de un disparo con un arma de fuego. El suceso ocurrió en la calle Marte de la barriada abderitana de Puente del Río.

Según la información recabada durante la investigación, la víctima pertenecía presuntamente al conocido como 'Clan de los Lateros', una organización logística dedicada al abastecimiento de combustible para narcolanchas, y el homicidio se desencadenó tras una discusión y posterior reyerta con un clan rival, 'Los Saúles'.

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Este homicidio originó graves alteraciones del orden en la localidad durante las jornadas posteriores.

En la misma madrugada tras el crimen, un incendio intencionado afectó a cuatro viviendas de presuntos implicados y, días después, ardió un vehículo junto a la iglesia de la barriada, episodios que forzaron un refuerzo del dispositivo de seguridad en la zona y la convocatoria de una Junta Local de Seguridad extraordinaria.

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La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Almería mantiene abierta la investigación de los hechos.