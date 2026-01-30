El Ayuntamiento de Almuñécar, Granada, ha denunciado su preocupación ante la presencia de más de media docena de narcolanchas

El Ayuntamiento de Almuñécar, en la costa de Granada, ha denunciado su preocupación ante la presencia de más de media docena de narcolanchas en los últimos días, que han permanecido fondeadas y navegando "con total impunidad" frente a sus playas.

El Ayuntamiento ha denunciado este viernes que estas embarcaciones "campan a sus anchas" frente a residentes y turistas, aunque más allá del daño a la imagen turística le preocupa "el riesgo real para la integridad física".

El consistorio ha mostrado su admiración y apoyo por "la profesionalidad y valía personal" de los agentes de la Guardia Civil, que "se enfrentan diariamente a situaciones de extrema peligrosidad" y que no puede permanecer callados ante la realidad de que "se les está enviando a una guerra con las manos atadas".

Ha añadido que lo visto en los últimos días en Almuñécar y La Herradura, donde se ha detectado la presencia de varias de estas embarcaciones, "no es un fallo de los agentes, es un fallo sistémico de gestión por parte del Ministerio del Interior".

Sobre la integridad de los agentes

El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha manifestado que no pueden esperar a que ocurra una desgracia irreparable para actuar y que "la falta de medios no solo es una falta de respeto a la soberanía de nuestras costas, sino que pone en peligro de muerte a los guardias civiles que, con una inferioridad de condiciones insultante, intentan cumplir con su deber".

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha declarado a preguntas de los periodistas durante una visita a Albuñol que el Gobierno está tramitando en las Cortes Generales una modificación legislativa para tipificar este tipo de actuaciones, en referencia a los conocidos como 'petaqueros', que actualmente no están recogidos en el Código Penal, por lo que todo queda en denuncias administrativas.

Los 'petaqueros' son unas pequeñas embarcaciones, de dimensiones menores a las narcolanchas, que ejercen de nexo y facilitan el flujo del narcotráfico entre las costas de Marruecos y el Campo de Gibraltar. Ha añadido que espera que todos los grupos parlamentarios apoyen la iniciativa que propiciará tener un marco jurídico "fundamental" para actuar en este tipo de casos.