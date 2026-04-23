Fuentes de la Guardia Civil han informado que la detención se produjo el pasado lunes 20 de abril

El hombre ha quedado investigado en una causa abierta inicialmente por un delito agresión sexual a menor de edad

Compartir







La Guardia Civil ha detenido en la localidad valenciana de Cullera a un profesor por una presunta agresión sexual a una alumna de 5 años y posteriormente el juez, tras escuchar su declaración, le ha dejado en libertad con medidas cautelares.

Fuentes de la Guardia Civil han informado que la detención se produjo el pasado lunes 20 de abril, día en el que el hombre pasó a disposición de la Plaza numero 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sueca.

Medidas cautelares para el detenido

En el Tribunal Superior de Justicia, el titular del juzgado acordó el pasado martes la libertad con medidas cautelares para el detenido, que no podrá acercarse a menos de 50 metros ni comunicarse con la víctima.

El hombre ha quedado investigado en una causa abierta inicialmente por un delito agresión sexual a menor de edad, a la espera de la práctica de diligencias que pueda esclarecer los hechos, ha informado el alto tribunal valenciano.

PUEDE INTERESARTE El bebé maltratado y agredido sexualmente por sus padres sale del hospital con una familia de acogida

El testimonio de la menor

Según el adelanto del medio 'Las Provincias', la menor trasladó a sus padres unos posibles tocamientos y los padres denunciaron los hechos. El profesor se habría aprovechado de su situación de superioridad como maestro de la menor. El paso siguiente será explorar a la niña en la cámara Gesell.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Este método se considera una prueba preconstituida, y es de suma importancia al permitir que el testimonio de la menor sea grabado y registrado con todas las garantías legales durante la fase de instrucción. Al hacerlo así, se evita que la niña tenga que acudir al juicio oral meses o años después para repetir su traumático relato delante del acusado y un tribunal lleno de adultos. De esta manera, el sistema judicial protege la salud mental de la menor y asegura que su testimonio tenga plena validez probatoria para una posible condena.

La dirección del centro escolar donde imparte clases el profesor investigado se mantiene a la espera de las diligencias ordenadas por la jueza para esclarecer unos hechos que han quebrado la tranquilidad en las aulas.