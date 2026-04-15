Alberto Rosa 15 ABR 2026 - 16:57h.

El pequeño pasó los primeros días en la UCI del Vall d’Hebron, hasta que el pasado 8 de abril pasó a planta

Excarcelados los padres del bebé maltratado en Barcelona para asistir al interrogatorio de la testigo que advirtió de la agresividad del acusado

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El bebé presuntamente maltratado y agredido sexualmente por sus padres en Barcelona ha abandonado este miércoles el Hospital Vall d’Hebron. El neonato de dos meses ha recibido el alta tras casi un mes de ingreso, al considerar que su evolución es favorable.

Si bien, deberá someterse a controles periódicos para monitorizar las secuelas físicas y neurológicas que, según la Conselleria de Salut, podrían ser permanentes. Según informa ‘Crónica Global’, al habérseles retirado la patria potestad a sus padres, el pequeño ha sido entregado a una familia de acogida de urgencia designada por la Generalitat. El pequeño pasó los primeros días en la UCI del Vall d’Hebron, hasta que el pasado 8 de abril pasó a planta. El pequeño se ha ido recuperando a lo largo de este mes de las lesiones que presentaba.

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Los padres, que se encuentran en prisión por orden de un juez desde el pasado 20 de marzo, salieron este lunes de sus respectivos centros penitenciarios para comparecer ante el juez del Tribunal de Instancia de Violencia contra la Infancia y Adolescencia de la Ciudad Condal para estar presentes en la declaración de la testigo que alertó de la agresividad del padre del bebé.

Una testigo advirtió de la agresividad del padre

Los dos imputados fueron conducidos por la policía y posteriormente regresaron a prisión. El padre y la madre del bebé comparecieron en el interrogatorio de forma presencial, ya que esa declaración se realizó como prueba preconstituida. Los abogados se conectaron por videoconferencia, detalla el citado medio.

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La mujer que advirtió de la agresividad del padre se ratificó en lo que ya había relatado al personal sanitario del Hospital Vall d’Hebron el 18 de marzo, momentos antes de que los padres fueran detenidos por los Mossos d’Esquadra. El menor permanecía en el hospital desde dos días antes, el 16 de marzo, después de que el Hospital Sant Pau lo derivara ante la sospecha de un posible caso de maltrato.