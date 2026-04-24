El accidentado fue aplastado por el animal en Carelle Grande, en la parroquia de O Burgo, Lugo

Un familiar llamó al 112 Galicia y explicó lo que había sucedido

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Un hombre de cerca de 70 años, vecino de Vilalba, murió en la tarde del pasado jueves 23 de abril al ser aplastado por una vaca en el municipio de Muras, Lugo, informó la Agencia Gallega de Emergencia (Axega).

El accidentado fue aplastado por el animal en Carelle Grande, en la parroquia de O Burgo, según contó al 112 de Galicia el familiar que dio el aviso sobre el suceso.

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Llamada a helicóptero medicalizado

El incidente tuvo lugar alrededor de las 19:00 horas, cuando un familiar llamó al 112 Galicia y explicó que la persona implicada había sido aplastada por el animal. Inmediatamente se activó un operativo en el que participaron los Servicios de Urgencias Sanitarias Gallegos-061, que enviaron el helicóptero medicalizado con base en Santiago al lugar de los hechos, y la Guardia Civil.

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Cuando llegaron al lugar del suceso, los profesionales sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre, detalló la Axega en su página web.