Se le atribuyen, hasta el momento, seis robos mediante alunizaje, butrones y forzando la cerradura

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ValenciaLa Guardia Civil ha detenido a un hombre de 29 años por presuntamente robar con fuerza en naves industriales, en la localidad valenciana de Cheste. El detenido habría sustraído productos de maquillaje por valor de unos 300.000 euros, según ha informado Comandancia en un comunicado.

La investigación empezó a finales de septiembre de 2025, cuando se recibió una denuncia de un almacén en Cheste. Al parecer, se habían sustraído cosméticos de lujo tras forzar la cerradura de la puerta de acceso.

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Furgoneta interceptada

Tras otro hecho similar, una patrulla logró interceptar la furgoneta con la que el autor de los hechos había cometido uno de los ilícitos, pero huyó y evitó ser detenido en ese momento.

Posteriormente, agentes de la Benemérita lograron identificar al conductor y verificaron la identidad del autor. Asimismo, se pudo establecer que esa persona había centrado su actividad delictiva en el robo de este tipo de material en naves industriales.

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Al menos 6 robos

Se han logrado acreditar, hasta el momento, seis robos cometidos en tres galpones diferentes, bien mediante alunizaje al emplear vehículos sustraídos, mediante butrón al acceder desde los muros exteriores o directamente forzando la cerradura de la puerta.

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Finalmente, se logró detener al hombre de 29 años al que se le imputaron seis delitos de robo con fuerza. Actualmente, la investigación sigue abierta por si pudieran vincularse a este autor otros hechos adicionales de la misma naturaleza.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Chiva. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Requena Plaza número 4.