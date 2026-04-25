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La Guardia Civil investiga a una persona por la venta online de alfombras de piel de león a 2500 euros en Almería

Alfombra piel leon Almería
El anuncio contemplaba la venta de alfombras de un ejemplar macho y de una hembra. Guardia Civil
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AlmeríaEl anuncio de la venta de dos alfombras confeccionadas con piel auténtica de león por 2.500 euros cada una, en una plataforma online, ha acabado con una persona investigada en Almería por un presunto delito contra la flora y la fauna.

La venta incluía la piel completa y la cabeza de un ejemplar macho y de una hembra de Panthera leo, especie incluida en el convenio CITES y catalogada como "Vulnerable".

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El anuncio, que se publicó en el mes de enero, fue localizado gracias a la colaboración ciudadana por un aviso alertando de un posible delito a la Guardia Civil.

Los agentes del Seprona, Servicio de Protección de la Naturaleza, además de las dos alfombras, también han localizado una extensa colección de especies protegidas como marfil y partes de elefante sin la documentación legal correspondiente.

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Alfombra piel leon Almería 03
Alfombra piel leon Almería 03. Guardia Civil

14.000 euros en ventas

Durante el desarrollo de la operación denominada 'Simbawake', los agentes localizaron una vivienda en la que encontraron una amplia colección de animales naturalizados.

Entre las piezas que han sido intervenidas destacan colmillos de marfil y taburetes fabricados con patas de elefante africano. A estas piezas también se han sumado ejemplares completos y cabezas de diversas especies como puma, leopardo, antílope negro, oso negro, cebra, hienas y simios.

Alfombra piel leon Almería 02
Alfombra piel leon Almería 02. Guardia Civil

El valor de estas piezas podría alcanzar los 14.000 euros.

La Guardia Civil recuerda que el convenio CITES vela para que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia, exigiendo permisos específicos para su lícita tenencia y comercio.

Todas las piezas intervenidas han sido puestas a disposición judicial.

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