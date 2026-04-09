Un niño de doce años, en muerte cerebral, tras ser succionado por un jacuzzi en un hotel de Italia

El cuerpo del pequeño no había podido resistir esos cinco minutos sumergido.

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El Domingo de Pascua lo que iba a ser una mañana de relax para una familia italiana se convirtió en tragedia. La bañera de hidromasaje del Hotel Duca di Montefeltro en Pennabilli, cerca de Rimini se transformó en cuestión de segundos en una trampa mortal para un pequeño de 12 años que vio cómo la pierna se le quedaba atascada y provocaba que el niño quedara sumergido en el agua durante cinco minutos infernales, según una información del Corriere de la Sera.

La familia, que en un primer momento no se dio cuenta de los hechos, fue incapaz de ayudarle y llamó de inmediato a pedir ayuda. Los servicios de emergencia llegaron al lugar en cuestión de minutos. Los paramédicos tuvieron que realizar varias maniobras para que el corazón del niño de 12 años volviera a latir antes de ser trasladado al hospital, pero las malas noticias se sucedieron.

El pequeño entró en muerte cerebral

El cuerpo del pequeño no había podido resistir esos cinco minutos sumergido en los que nadie se percató del terrible accidente. Desde el primer momento, los paramédicos se dieron cuenta de las graves secuelas que presentaba. Finalmente, el pequeño ha entrado en muerte cerebral y ya solo queda la decisión más dura para la familia: desconectarle a las máquinas que le mantienen con vida.

Los Carabinieri de Novafeltria, coordinados por la Fiscalía de Rimini, están investigando el caso y han abierto una causa por lesiones graves, que se agravará a homicidio involuntario. Los Carabinieri entrevistaron a una decena de testigos, entre ellos familiares y personal del hotel.

Spresal, el servicio de seguridad y prevención laboral proporcionado por la Autoridad Sanitaria Local, ha presentado un informe sobre el estado del sistema. Están buscando irregularidades en el diseño de las rejillas de ventilación, en particular la presencia de las rejillas que protegen los dispositivos.