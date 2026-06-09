Gonzalo Barquilla 09 JUN 2026 - 20:04h.

David Salazar Expósito, un vecino de 33 años de Badajoz, desapareció el domingo 7 de junio y no hay noticias sobre su paradero

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David Salazar Expósito, un vecino de 33 años de la ciudad de Badajoz, desapareció el pasado domingo 7 de junio en el barrio de Suerte de Saavedra sin que desde entonces se haya vuelto a tener noticia alguna sobre su paradero. El joven, que es padre de tres niños pequeños y al que en su vecindario conocen bajo el apodo de 'El Pinocho', había salido de su domicilio a media tarde para comprar unos dulces en una tienda cercana cuando se le perdió la pista por completo.

Así lo recogen medios locales como el diario 'HOY' y 'El Periódico de Extremadura'. La familia del joven, visiblemente afectada, interpuso una denuncia formal ante la Policía Nacional el lunes por la mañana tras pasar una primera noche en blanco, convencida de que no se trata bajo ningún concepto de una marcha voluntaria.

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Ante la alarmante falta de respuestas, la movilización ciudadana y policial no se ha hecho esperar en la capital pacense para tratar de esclarecer los hechos lo antes posible. La Policía Nacional ha abierto una investigación oficial y ya ha realizado las primeras pesquisas en hospitales y establecimientos hoteleros con el fin de descartar cualquier tipo de accidente o ingreso hospitalario previo. Paralelamente, asociaciones de apoyo como SOS Desaparecidos y el colectivo Adonay se han sumado a las labores de difusión en redes sociales, mientras el propio delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha ratificado que las fuerzas de seguridad mantienen abiertas todas las diligencias pertinentes.

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La última imagen

La pista principal con la que cuentan los investigadores se centra en el registro audiovisual de una cámara de seguridad del comercio al que acudió el joven. Las imágenes captadas alrededor de las 18:00 horas de la tarde muestran cómo David accede al establecimiento, realiza la compra con total normalidad y sale del local emprendiendo el camino de regreso a su hogar.

Sin embargo, el alcance del dispositivo finaliza justo cuando se adentra a pie en la avenida principal de la barriada, convirtiéndose ese punto en el último lugar conocido de su itinerario. Los allegados han explicado a los medios locales que las altas temperaturas de ese domingo provocaron que apenas hubiese transeúntes en la calle a esa hora debido al calor, lo que ha dificultado enormemente el hallazgo de testigos directos que presenciaran sus pasos posteriores.

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Batidas en el entorno

La consternación y la solidaridad se han adueñado del barrio pacense de Suerte de Saavedra, donde este martes se ha organizado un amplio dispositivo civil para batir el terreno. Unas 300 personas, entre las que se cuentan numerosos familiares, amigos y vecinos de la zona, se han coordinado a primera hora de la tarde para peinar palmo a palmo los puntos más críticos de los alrededores de la barriada.

Las labores de rastreo a pie se han iniciado en los márgenes de la carretera de Sevilla y en diversos tramos del río Rivilla, y se han extendido posteriormente hacia el parque de Tres Arroyos con el objetivo de inspeccionar exhaustivamente la zona de la dehesa antes de que caiga la noche.

Llamamiento a la colaboración

Para facilitar cualquier dato que ayude a su localización, los colectivos de búsqueda y la familia han difundido una descripción física detallada del joven, reflejando las variaciones de los distintos reportes: SOS Desaparecidos fija su estatura en 1,62 metros, mientras que diversos rotativos locales la sitúan en torno al 1,65 y 1,70. David es de complexión delgada, tiene los ojos claros o azules y el pelo corto y castaño o moreno.

En el momento de desaparecer vestía un polo azul marino y un pantalón vaquero, especificando algunas fuentes que el pantalón era corto y que llevaba además gafas de sol. Las autoridades y sus allegados ruegan que cualquier persona con información contacte con la Policía, con SOS Desaparecidos (868 286 726) o a los teléfonos de la familia; 609372454, 603392557 o 627435392, facilitados por 'Extremadura7dias'. Su hermana Marta ha destacado en este medio que David "nunca ha hecho algo así", como marcharse sin volver a dar señal.