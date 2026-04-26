Los tripulantes señalan que el joven llevaba una camiseta amarilla y un pantalón corto azul cuando se le vio por última vez

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CartagenaUn joven de 20 años lleva desaparecido desde la noche del pasado sábado 25 de abril. Salvamento Marítimo afirma que era tripulante del buque Omega Star, que se encuentra fondeado a un kilómetro, aproximadamente, de Cabo Tiñoso, según indica el medio La Opinión de Murcia.

El capitán del barco asegura que la última vez que vieron al chico fue a las 22:00 horas. Los primeros avisos llegaron a Salvamento una hora más tarde. La nave no estaba en movimiento cuando se produjo la desaparición, lo que bajaría la probabilidad de que se haya caído al mar.

Llevaba una camiseta amarilla y un pantalón corto azul

El servicio de emergencias 112 ha anunciado en redes sociales que se ha sumado a la búsqueda del joven de 20 años durante esta mañana. En el operativo se encuentran actualmente Salvamento Marítimo, embarcaciones de la Guardia Civil, de Cruz Roja y un helicóptero del 112.

De momento, no se conocen nuevos detalles sobre su desaparición. Los tripulantes señalan que el joven llevaba una camiseta amarilla y un pantalón corto azul cuando se le vio por última vez en el barco. Las investigaciones continúan para intentar salvar al joven y esclarecer las causas de los hechos.