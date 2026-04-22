Encuentran sin vida a Paco, un vecino de Jumilla, Murcia, desaparecido desde el lunes

La Policía Local ha confirmado el hallazgo del cuerpo del hombre, que fue visto por última vez el lunes

Encuentran un cadáver en la zona de Osa de la Vega en Cuenca, donde buscaban a Constantin Ion C, desaparecido en enero

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El cuerpo sin vida de Francisco A.G., conocido como Paco y desaparecido desde el lunes en la localidad murciana de Jumilla, fue localizado el martes. La Policía Local de Jumilla ha confirmado la noticia en sus redes sociales.

El hombre había salido de su domicilio vestido con un chándal azul marino con franjas blancas y conducía un Peugeot 308 negro. Ante la posibilidad de que hubiera abandonado el término municipal, las autoridades extendieron el avisto a toda la Región de Murcia.

Vecinos y conocidos habían compartido su imagen en redes sociales con mensajes de apoyo a la familia y deseos de encontrarle con vida. Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del hallazgo, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.