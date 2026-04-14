Celia Molina 14 ABR 2026 - 12:01h.

Ashly Robinson, conocida en las redes como Ashlee Jenae, murió en un hospital de Tanzania, donde estaba de viaje con su prometido

La joven, que se había prometido con su pareja a principios de abril, fue encontrada inconsciente en su habitación de hotel

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A principios del mes de abril, la influencer Ashly Robinson, conocida en las redes sociales como Ashlee Jenae, anunció en su cuenta de Instagram que se había prometido con su novio, Joe McCann. En el vídeo, que no dejaba indiferente a nadie, los dos aparecen caminando detrás de una mansa leona - se encontraban de viaje en un safari africano - cuando él se arrodilló y le pidió la mano a la creadora de contenido. La pedida coincidía, además, con el día de su 31 cumpleaños.

El beso que prosiguió al "sí" de Ashlee quedó grabado para la posteridad y los más de cien mil fans que tenía en las redes le dieron su más profunda enhorabuena. Nada hacía pensar, por tanto, que, pocos días después, mientras continuaban su periplo por África, ella iba a aparecer inconsciente en la habitación de uno de los hoteles en los que se alojaban, muriendo pocas horas después de ser trasladada al hospital.

El hotel tuvo que "separar" a la pareja tras un altercado

El día 12 de abril, varios de sus familiares comunicaron la noticia del deceso, con un texto en el que explicaban que la influencer y su prometido, Joe McCann, se encontraban de viaje en Zanzíbar cuando ella fue "encontrada inconsciente en su villa y trasladada de urgencia a un hospital local, donde se confirmó su fallecimiento unas horas más tarde".

La idílica imagen de pareja que ella había vendido en las redes sociales, no tiene nada que ver con las afirmaciones que la policía hizo posteriormente y en las que, según un comunicado oficial recogido por el medio local Mwanachi, se piensa que Robinson podría haber fallecido por suicidio. Los agentes alegaron también que, tras un "malentendido" entre Ashly y su novio, la dirección del hotel decidió "separar" a la pareja en dos habitaciones diferentes.

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La policía cree que se suicidó pero la familia lo niega

Al ser preguntado por McCann, el novio, el comandante de policía Benedict Mapujira afirmó que la policía no tenía "intención de detenerlo ni de emprender acciones legales contra él", según el mismo medio local. Tampoco le han imputado ningún delito.

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En cuanto a la posibilidad de que su hija muriera por suicidio, el padre de la influencer, que vivía en Miami, ha declarado el medio estadounidense TMZ que "la investigación sigue en curso y que se trataba de una versión inicial de las autoridades". La familia ha recordado en las redes sociales que no se ha hecho pública ninguna confirmación oficial sobre la causa de la muerte y que ni los amigos y seguidores de Ashlee, ni sus familiares, "están dispuestos a aceptar que ella pudiera hacer algo así".

"En estos momentos se está llevando a cabo una investigación sobre las circunstancias que rodean el sospechoso fallecimiento de Ashly. Aunque tenemos muchas preguntas, depositamos nuestra confianza en las autoridades de Zanzíbar y estamos colaborando estrechamente con ellas en busca de claridad y respuestas", ha concluido, por el momento, su familia.