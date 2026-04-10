Fue en julio de 2020 cuando el niño contó la situación a la pareja de su padre, lo que derivó en una denuncia ante la Policía y un registro del domicilio del profesor

Compartir







El Supremo confirma la pena de 13 años a un docente de Valladolid por abusos sexuales y grooming a un menor durante la pandemia.

El Tribunal Supremo ha condenado a un profesor de Medina del Campo (Valladolid) a 13 años de cárcel por abusos sexuales a un alumno de 10 años, del que era tutor durante el primer curso de la pandemia.

La resolución rechaza el recurso del acusado y confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), que elevó la pena desde los 11 años iniciales fijados por la Audiencia de Valladolid, dejando la condena como firme.

PUEDE INTERESARTE Muere la mujer de 70 años herida en la explosión de una vivienda de Es Migjorn, en Menorca

El alto tribunal avala que el docente cometió también un delito continuado de abuso sexual por medios tecnológicos (grooming), al mantener contacto con el menor mediante dispositivos móviles e intercambiar imágenes de contenido sexual.

Asimismo, quedó probado que el profesor abusó del menor en su propio domicilio.

La sentencia incluye además cinco años de alejamiento a más de 500 metros de la víctima y la inhabilitación durante cinco años para trabajar con menores o personas con discapacidad.

Hechos durante el confinamiento

Los hechos ocurrieron en 2020, en plena pandemia de covid, cuando el profesor se convirtió en el tutor del menor, a quien ya conocía de antes por ser el responsable del coro del centro y acudir el niño a esa actividad en años anteriores.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La madre del menor comenzó a observar un comportamiento inusual del profesor hacia su hijo, por lo que trató de comprobar las comunicaciones del niño y observó que el docente pretendía iniciar una relación con él.

Según figura en los hechos probados de la sentencia original de la Audiencia Provincial, asumidos por el TSJCyL y el Supremo, el profesor intensificó los contactos con el menor durante el periodo en el que rigió el estado de alarma, en un momento en el que los colegios utilizaron las clases online por no poder acudir físicamente a los centros educativos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El profesor convenció al menor de enviarse mutuamente imágenes de contenido sexual, incluso desde la ducha, lo que fue descubierto al observar el padre del menor.

Pese a estas situaciones, el menor pidió a sus padres, que en ese momento estaban separados, que le dejaran acudir a una especie de despedida del curso que había convocado el profesor en su casa, a lo que accedieron por ir otros niños.

Sin embargo, el profesor convenció a este niño para que acudiera a su casa antes que sus compañeros y abusó sexualmente de él.

Finalmente la madre habló con el profesor y le pidió que dejara de tener contacto con su hijo al margen de los canales telemáticos articulados por el colegio, pese a lo cual el docente buscó otras formas de contactar con el menor.

, que fue detenido como supuesto responsable de estos abusos sexuales, al comprobar que contaba en su poder con imágenes de contenido sexual del menor