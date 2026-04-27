Una madre con trastornos mentales degüella a su hijo de 9 años en Italia

Stasiuk mató al niño degollándolo, aprovechando la única visita semanal sin protección que le había concedido el Juzgado Civil de Trieste.

Detenido por intentar degollar a un hombre tras una reyerta en un local de Loja, Granada

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Es el dolor de un padre por el asesinato de su hijo de 9 años a manos de su madre, con evidentes problemas mentales. "Pedí que atendieran primero a la madre de mi hijo y que él nunca estuviera solo con ella. Pero no me escucharon". Ahora, los indicios muestran que estamos ante un crimen que podría haberse evitado", dice Paolo Trame, tras ver las conclusiones del informe pericial.

El crimen tuvo lugar el 12 de noviembre de 2025 en el apartamento de Piazza Marconi, Muggia, donde residía la mujer. Según la reconstrucción de los investigadores, Stasiuk mató al niño degollándolo, aprovechando la única visita semanal sin protección que le había concedido el Juzgado Civil de Trieste, informa el Corriere.

La mujer llevaba aproximadamente ocho años inmersa en una larga y compleja batalla legal con su exmarido por la custodia del menor. Olena Stasiuk, ucraniana de 55 años, había recibido tratamiento en un centro de salud mental por problemas psiquiátricos, pero no estaba recibiendo tratamiento en el momento del crimen.

"Se detectó un trastorno paranoide grave que se remonta a la adolescencia, junto con otros aspectos secundarios y rasgos límite", declaró Giorgio Altieri, de Tonucci & Partners, representante del padre, Paolo Trame, al término de la audiencia. "Hoy hemos recibido la confirmación de que, en nuestra opinión, se trataba de una situación conocida y evidente y que", añadió, "desafortunadamente, lo ocurrido no era imprevisible: existía el riesgo de que sucediera".

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Durante el interrogatorio ante el fiscal, la mujer admitió haber apuñalado a su hijo, pero ofreció explicaciones consideradas delirantes. A la mujer se decidió ingresarla en la unidad psiquiátrica de la prisión de Bolonia por riesgo de autolesión. En el momento de los hechos, su capacidad mental era parcial por lo que será juzgada por el asesinato.