La Casa Real española ha anunciado este lunes, 27 de abril, el futuro académico de la hija de los reyes Felipe y Letizia

Los planes y encrucijadas de la princesa Leonor este 2026: fin de una etapa, la universidad y retos de calendario

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Misterio resuelto. Este lunes, 27 de abril, la Casa Real española ha anunciado el destino universitario de la princesa Leonor. La primogénita de los reyes Felipe y Letizia, que ultima su paso por la Academia de San Javier como parte de su formación militar, estudiará Ciencias Políticas en una universidad pública.

Tal y como ha comunicado el Palacio de la Zarzuela, y ha podido saber este medio, la heredera al trono ha enviado una soliticud a la Universidad Carlos III de Madrid, centro en el que finalmente ha sido admitida para cursar dicho grado.

De este modo, la futura reina de España comenzará tras el verano unos estudios muy parecidos a los que se enfrenta su hermana menor, la infanta Sofía, alumna del Forward College e inmersa en la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

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La universidad cuenta con un procedimiento de admisión anticipada, conocido como 'early admission', para casos como el de Leonor, una vía de acceso a estudios oficiales de Grado para estudiantes internacionales. Cabe recordar que la princesa de Asturias se graduó en el Bachillerato Internacional del UWC Atlantic College.

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Mediante este sistema, jóvenes como la hija de Sus Majestades pueden acceder a estudios oficiales españoles "siempre que se tenga un buen expediente", avisan desde el centro universitario.

"La Princesa de Asturias ha superado satisfactoriamente el proceso de selección que se aplica a los estudiantes que han cursado sus estudios de bachillerato en el extranjero y ha obtenido la resolución favorable del Comité de Evaluación en el proceso de admisión", señalan desde Casa Real.

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Este grado universitario, que se imparte en el campus de Getafe, incluye, entre otras, materias relacionadas con la Ciencia Política, las Humanidades, el Derecho, la Economía, la Sociología, la Historia y las Relaciones Internacionales.

La princesa compatibilizará este periodo de su educación superior con sus compromisos institucionales como heredera de la Corona, al igual que ha hecho durante el periodo del bachillerato y los tres años en las academias militares.

El programa académico tiene una duración de cuatro años y se iniciará en el tercer cuatrimestre de 2026 tras tres años de entrenamiento castrense en el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.