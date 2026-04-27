Claudia Barraso 27 ABR 2026 - 18:35h.

Martita, la niña de siete años con un tumor cerebral inoperable, ha fallecido: los médicos le dieron poco más de un año de vida

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Martita, la niña de siete años que fue diagnosticada con un tumor cerebral, ha fallecido tras una incansable lucha después de que su familia haya hecho todo lo posible por intentar salvarle la vida. En julio de 2024 los médicos confirmaron que su tumor no era operable por la zona en la que se encontraba y le dieron de esperanza de vida poco más de un año.

A través de un comunicado publicado en el perfil de Instagram, ‘martitaysueternasonrisa’, han informado del triste fallecimiento de la pequeña: “Ayer acompañamos a nuestra hija Marta a su viaje más largo. Tras dos años de lucha incansable, ella finalmente descansa. Queremos agradecer de todo corazón el desborde de cariño que hemos recibido. Ver el tanatorio lleno de gente nos recordó que Marta no solo era especial para nosotros, sino que iluminó la vida de muchísimas personas. Gracias por no dejarnos solos en este momento”.

Junto con una foto de su mano acompañada por la de su familia en la cama del hospital publicaron un emotivo comunicado donde explicaban que había pasado sus últimas horas acompañada: “Hoy su voz se apaga… pero seguirá resonando en nuestro interior. Hoy sus ojos se cierran… pero su luz seguirá iluminando nuestros caminos y aunque el vacío que deja duele tanto que a veces parece imposible de sostener, su amor será el refugio donde siempre podremos volver... Siempre serás nuestro angelito”.

En julio de 2024 y tras muchas pruebas, los médicos confirmaron que tenía un tumor cerebral y un mes después les dijeron que se trataba de un “glioma de alto grado en el tálamo, una zona de difícil acceso y con pronósticos devastadores”. A pesar de que los profesionales les dijeron que como mucho viviría 18 meses y que no había cura, consiguieron acceder a tratamientos y ensayos clínicos que intentaron curar a la pequeña.

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“Martita se convirtió en una guerrera: se enfrentó a enfrentó 30 sesiones de radioterapia y quimioterapia con la misma calma y valentía que siempre le ha caracterizado”. En marzo de 2025 la familia consiguió acceso a un ensayo clínico en París que le permitió alargar su vida desde casa recibiendo el tratamiento allí. Pero no el tumor no desapareció y su enfermedad no fue remitida, por lo que, a pesar de todos sus esfuerzos, falleció este domingo.

La familia de Marta ha agradecido todo el cariño recibido y la compañía en estos momentos tan duros, pero les consuela que la pequeña ya está descansando después de dos años tratando de vencer a la enfermedad y sobrevivir a un tumor cuyo pronóstico no era para nada favorable. Probaron todo tipo de tratamiento, pero la zona en la que se encontraba era tan delicada y de riesgo que no pudieron abordarlo de otra manera.