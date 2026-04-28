Los patitos rescatados cayeron a una arqueta profunda de la que no podían salir

Los bomberos de Vizcaya efectuaron el rescate sacando a las crías una a una

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Los bomberos de Vizcaya han rescatado a unos patitos que habían caído a una arqueta en Güeñes. El rescate de lo que eran hasta cinco crías, se ha realizado de manera paciente frente a la madre de los animales, que esperaba desde fuera el encuentro con sus pequeños.

Los patos que cayeron a una arqueta profunda, no podrían haber salido de no haber sido por la ayuda de los efectivos, que acudieron al lugar para efectuar el rescate de forma rápida y cuidadosa.

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Una madre paciente

La escena fue compartida en redes sociales por la cuenta oficial de 'Bomberos y Bomberas Bizkaia' y muestra cómo los profesionales descendieron con una escalera hasta el interior de la arqueta para ir sacando uno a uno a los animales.

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En los comentarios de dicha publicación, los usuarios han destacado la actuación de la madre de las crías, que se mostró agradecida con los efectivos ante la escena del rescate. Según relataron los propios bomberos, la madre esperó pacientemente hasta que los cinco patitos estuvieron fuera, solo entonces abandonó la zona junto a ellos.