Claudia Barraso 16 ABR 2026 - 18:35h.

Alemania ha explicado que el rescate de la ballena varada es prácticamente imposible y que el animal no sobrevivirá

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Hace un mes, una ballena jorobada quedó varada en el mar Báltico alemán, cerca de Wismar y Timmendorfer Strand. El animal estuvo en cautiverio en varias ocasiones, pero siempre consiguió liberarse, hasta ahora. El país está conmocionado ante la noticia de que le queda poco tiempo de vida.

Permanece en una pequeña bahía en la isla de Poel y, aunque ha sido asistida por las autoridades, asociaciones locales e incluso los bomberos regándola con agua, todos ellos han asumido que no pueden hacer nada por salvarla. El ministro de Medio Ambiente del Lander de Mecklemburgo-Pomerania, Till Backhaus, ha confirmado que es imposible llevar a cabo su rescate y pidieron al resto de la población que dejaran morir en paz al animal.

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Aunque han explicado las razones por las que no pueden rescatar al animal, solo aliviar su sufrimiento, el Gobierno alemán ha recibido muchas críticas y reproches en redes sociales. La revista alemana ‘Der Spiegel’ ha descrito la situación en el país como “una reunión de los ofensivos defensores de los derechos de animales, policías enfadados y autoridades impotentes ante una ballena condenada a morir”.

Las graves heridas que le impiden poder sobrevivir

Una red de pesca que cazó al animal le provocó heridas demasiado graves en la mandíbula, lo que le impidió desde entonces no pudo alimentarse correctamente. El animal estaba muy débil y desorientado y es incapaz de salir al Báltico, a mar abierto. De hecho, nunca debió llegar hasta allí ya que las condiciones no son óptimas para ella. Los expertos han deducido que la ballena llegó hasta allí persiguiendo bancos de arenques.

A pesar de las explicaciones de los profesionales, muchos simpatizantes y activistas medioambientales siguen insistiendo en la necesidad de salvar a ‘Timmy’. Así han bautizado al animal, tratando de concienciar a más personas para que protesten y luchen con el objetivo de conseguir que el Gobierno de Alemania trate de salvarla.

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Muchas personas incluso han ofrecido dinero para poder salvar al animal, según informa el medio ‘The Guardian’: “Si es posible viajar a la Luna, también debe ser posible salvar a una ballena”, dijo un hombre millonario que donó gran parte de su fortuna para la causa. Por otro lado, hay muchos que defienden una muerte diga del animal, a través del proceso de la eutanasia para poner fin al sufrimiento de la ballena.