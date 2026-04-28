Claudia Barraso 28 ABR 2026 - 17:59h.

La directora del centro educativo de Lucca afirma que su madre pidió un certificado para "llevárselo a otro país"

La madre de Lucca, el niño muerto en Garrucha, queda en libertad provisional ante la inminencia del parto

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Continúa el juicio por el asesinato de Lucca, el menor de cuatro años hallado muerto en un búnker de Garrucha en diciembre de 2025. Este martes han declarado cuatro personas en calidad de testigo en el Juzgado de Instrucción de Vera, Almería.

Una de esas personas ha sido la directora del centro educativo en el que estaba escolarizado el menor. La mujer ha afirmado que la madre del niño solicitó el certificado de escolarización para llevarse a su hijo a otro país la mañana del mismo día del 3 de diciembre, día en el que fue encontrado muerto.

La tutora, que también ha acudido al juicio para testificar sobre el comportamiento de la madre o el niño, ha aclarado que el menor no presentó signos de malos tratos salvo el 19 de octubre que sí sospechó que algo no iba bien.

La autopsia reveló que tenía lesiones por maltrato

Una información clave ya que la ampliación de la autopsia revelaba que la última causa de la muerte fue un traumatismo violento" que se habría producido en el contexto de un "politraumatismo", lo que dio lugar a un desgarro a nivel hepático que produjo un shock hemorrágico.

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La titular de la Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera (Almería) solicitó esta ampliación de autopsia a petición de la Fiscalía y las defensas para tratar de concretar "la acción directa o última" de la muerte en el marco de la instrucción que se sigue por presuntos delitos de asesinato y maltrato hacia el pequeño.

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El pronunciamiento forense emitido a finales de enero ya determinó que el niño sufrió un shock hipovolémico y un desgarro hepático que le llevó a su fallecimiento en cuestión de horas durante la jornada en la que el cuerpo de Lucas fue trasladado desde su vivienda a un búnker abandonado de la playa de Garrucha, donde fue localizado por las autoridades.