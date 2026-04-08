La madre de Lucas ha roto su silencio judicial en una declaración voluntaria en la que ha acusado al padre del menor

Lucas, el niño asesinado en Garrucha, tenía lesiones "antiguas" a nivel óseo realizadas con puñetazos, patadas o algún objeto contundente

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La madre de Lucas, el niño de cuatro años muerto de forma violenta en Garrucha (Almería), ha roto su silencio judicial con una declaración voluntaria en la que ha culpabilizado "en todo momento y absolutamente" a su pareja, Juan David R.C., de la muerte del menor.

Así lo ha revelado a los medios de comunicación Manuel Martínez Amate, el abogado que ejerce la defensa del hombre investigado, a la salida de las comparecencias celebradas este miércoles en la Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera (Almería) para dirimir si se prorroga o no la prisión provisional de ambos. No ha trascendido por el momento esta decisión procesal.

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Según ha detallado el letrado, la madre del menor, Bárbara Ysmar O.S., solicitó declarar voluntariamente tras negarse a hacerlo durante meses ante las autoridades policiales y judiciales. En la comparecencia, la investigada ha relatado los hechos "desde el hilo hasta el pabilo", centrando su intervención en responsabilizar a su pareja.

"Lo de las Torres Gemelas le ha faltado a lo mejor atribuírselo también, pero casi casi"

"Lo de las Torres Gemelas le ha faltado a lo mejor atribuírselo también, pero casi casi", ha ironizado Martínez Amate sobre la actitud de la mujer, quien además se negó a responder a las preguntas formuladas por la defensa de Juan David por recomendación de su propia abogada.

Respecto a la comparecencia de su cliente, el letrado ha aclarado que su interrogatorio no abordó los hechos delictivos —sobre los que ya declaró en su día—, sino que se centró exclusivamente en cuestiones de arraigo, familia y trabajo para intentar demostrar que "no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas" y solicitar su puesta en libertad. El juzgado comunicará la decisión sobre las medidas cautelares "en breve", previsiblemente en las próximas horas o en la mañana del jueves.

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La defensa ha desvelado que la madre se encuentra en un avanzado estado de gestación

A la espera del auto judicial, Martínez Amate ha admitido tener "poca esperanza" en que Juan David R.C. quede libre, argumentando razones de "alarma social". Sin embargo, y a título de "opinión personal", el abogado no descarta que el juzgado pueda decretar la libertad provisional para la madre del niño tras una declaración que ha calificado de "pormenorizada, estudiada, trabajada y preparada".

La defensa ha desvelado que la madre se encuentra en un avanzado estado de gestación y que dará a luz previsiblemente "para mediados del mes que viene". Debido a esta circunstancia, la mujer fue trasladada a los juzgados de Vera en ambulancia para asistir a la vista presencial, y posteriormente regresó al centro penitenciario de El Acebuche (Almería).