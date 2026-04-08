El informe de la última ampliación de la autopsia determina la existencia de una serie de lesiones "antiguas" a nivel óseo

La autopsia de Lucca, el niño encontrado muerto en un búnker en Almería, revela violencia continuada

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La ampliación de la autopsia practicada al cuerpo de Lucas, el niño de cuatro años de edad presuntamente asesinado por su madre B.Y.B.O. y la pareja sentimental de esta J.D.R.C. en diciembre de 2025 en Garrucha, Almería, concluye como causa última de la muerte un traumatismo abdominal "violento" que se habría producido en el contexto de un "politraumatismo", lo que dio lugar a un desgarro a nivel hepático que produjo un shock hemorrágico.

Así se desprende del informe en el que los forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) de Almería se ratifican en su pericial del pasado 21 de enero en cuanto a las causas de la muerte del pequeño frente a la versión mantenida por la defensa de la pareja de la madre del niño, que achacaba las lesiones a un vigoroso "sobado" en la zona abdominal en el marco de una práctica de curanderismo para aliviar dolores de estómago en el pequeño.

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La titular de la Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera (Almería) solicitó esta ampliación de autopsia a petición de la Fiscalía y las defensas para tratar de concretar "la acción directa o última" de la muerte en el marco de la instrucción que se sigue por presuntos delitos de asesinato y maltrato hacia el pequeño.

El pronunciamiento forense emitido a finales de enero ya determinó que el niño sufrió un shock hipovolémico y un desgarro hepático que le llevó a su fallecimiento en cuestión de horas durante la jornada en la que el cuerpo de Lucas fue trasladado desde su vivienda a un búnker abandonado de la playa de Garrucha, donde fue localizado por las autoridades.

El informe confirma ´lesiones antiguas a la muerte de Lucas

Ahora, los peritos amplían su exploración también para atestiguar la presencia de lesiones "antiguas" que, bajo la tesis de la Fiscalía, podrían corresponderse con maltratos anteriores a la fecha del fallecimiento del menor.

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El informe apunta al respecto la existencia de una serie de lesiones "antiguas" a nivel óseo, especialmente en la zona del costado y de la pierna izquierda, que podrían haberse producido entre tres y seis semanas antes, conforme a las estimaciones derivadas de la exploración.

Este "conjunto lesional" se habría producido de manera "traumática", con medios compatibles con puñetazos, patadas o con algún objeto contundente en zonas concretas del cuerpo. Asimismo, no se descarta que las lesiones se hubieran podido producir de manera "indirecta", es decir "lanzando, empujando o proyectando al menor sobre una superficie rígida".

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El informe recoge además un informe médico con fecha del 19 de octubre del pasado año por asistencia sanitaria al menor tras haber sido "agredido por la pareja" de la coinvestigada en el que se da cuenta de los hematomas del niño en piernas, abdomen, tórax y espalda así como lesiones de mordisco en el hombro derecho y en una mejilla.

Cabe recordar que el J.D.R.C. ya contaba con una sentencia por malos tratos en el ámbito de la violencia hacia la mujer dictada el 20 de octubre --un día después del informe-- por la que tenía prohibido comunicarse y aproximarse a B.Y.B.O así como a su hijo Lucas, pese a lo cual los tres continuaron "conviviendo juntos en una habitación que tenían arrendada" en Garrucha, ya que en las otras habitaciones vivían "moradores ajenos" a ellos.

La fiscal no descarta en esta línea que el investigado hubiera "golpeado de forma reiterada y recurrente" al menor "en presencia" de su madre en esa habitación en la que moraban "sin que la madre lo hubiera impedido".