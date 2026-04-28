La Guardia Civil investiga un delito de explotación laboral y trata en La Rioja

La Guardia Civil investiga en La Rioja un posible caso de trata y explotación laboral, con detenidos y varias víctimas liberadas

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La Guardia Civil investiga un posible caso de explotación laboral y trata de seres humanos en La Rioja, en el marco de una operación sobre la que se ha decretado el secreto de sumario y en la que ya se habrían producido varias detenciones y la liberación de algunas víctimas.

El portavoz de la Guardia Civil en La Rioja, Miguel Ángel Sáez, ha confirmado que la investigación se mantiene bajo secreto para no entorpecer su desarrollo. Por el momento, solo ha señalado que se trata, en principio, de un caso vinculado a explotación laboral y trata, sin ofrecer más detalles hasta que finalicen las diligencias.

Operativo en Cervera del Río Alhama

Según ha adelantado el diario 'El Día de La Rioja', el operativo tuvo lugar la pasada semana en el barrio de Rincón de Olivedo, en el municipio de Cervera del Río Alhama, donde los agentes habrían liberado a varios ciudadanos de origen portugués que presuntamente eran explotados en trabajos agrícolas por una familia también procedente de Portugal.

Las primeras informaciones apuntan a que las víctimas eran alojadas en condiciones precarias, sin los mínimos de habitabilidad, y obligadas a trabajar sin contrato y durante largas jornadas. Asimismo, los detenidos podrían estar implicados en un delito de contrabando de joyas, extremo que también está siendo investigado dentro de la misma operación.