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Almería

Aparece un cadáver en la playa de Las Salinas, en Almería: investigan la muerte de la víctima

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil en una playa de Almería
Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil en una playa de Almería. EP

  • Hallan un cadáver en la playa de Las Salinas, en Almería

  • La Guardia Civil ha confirmado el hallazgo de un cadáver, del que no ha aportado ningún dato

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AlmeríaLa Guardia Civil ha encontrado este domingo el cadáver de una persona en la playa de las Salinas, en el término municipal de Almería, un hallazgo que posiblemente esté vinculado con la inmigración.

Según han informado a EFE fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, el cuerpo ha sido encontrado en una zona que corresponde al Parque Natural del Cabo de Gata Níjar.

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La Guardia Civil ha confirmado el hallazgo de un cadáver, del que no ha aportado ningún dato, aunque considera que posiblemente esté vinculado con la inmigración.

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