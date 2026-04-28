El cadáver ha sido encontrado junto a una chabola en el barrio Belaskoenea del municipio guipuzcoano de Irun

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La Ertzaintza ha abierto una investigación para aclarar la muerte de un hombre a consecuencia de un disparo recibido en la madrugada de este martes, junto a una chabola en un barrio del municipio guipuzcoano de Irun. El cadáver presentaba una herida por arma de fuego en el abdomen.

El departamento de Seguridad ha informado de que las primeras indagaciones realizadas apuntan a que las heridas que han desencadenado el fallecimiento han sido provocadas por un arma de fuego y en la zona, donde ha sido hallado el cuerpo había un casquillo de bala, según ha publicado El Diario Vasco.

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El cuerpo sin vida del hombre con un disparo en el abdomen ha sido hallado hacia las 03:30 horas de este martes junto a unas chabolas del barrio Belaskoenea, en Irun, de acuerdo al comunicante de la Ertzaintza.

No hay detenidos ni sospechosos por la muerte del hombre

Los efectivos de la Ertzaintza y los sanitarios de Osakidetza que han acudido al lugar han constatado el fallecimiento del hombre de 34 años, que presentaba una herida realizada de bala, de acuerdo a la publicación local.

La Ertzaintza ha iniciado la investigación pertinente para esclarecer las circunstancias del fallecimiento, aunque de momento, no hay ninguna detención o sospechoso . Tras comunicar el hallazgo a la autoridad judicial, el cadáver ha sido trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal.