El atropello ocurrió sobre las 19:30 horas en la calle Poeta Miguel Hernández, en el distrito de Puente de Vallecas

Como consecuencia del impacto, el hombre de 66 años ha sufrido varios traumatismos

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Un hombre de 66 años resultó herido de carácter grave la tarde del pasado miércoles 29 de abril en el distrito madrileño de Puente de Vallecas al ser arrollado por un patinete, cuyo usuario se dio dado a la fuga tras el atropello.

Los hechos ocurrieron sobre las 19:30 horas en la calle Poeta Miguel Hernández, en el distrito de Puente de Vallecas, según informó un portavoz de Emergencias Madrid.

Evacuado hasta el hospital

Por causas que están siendo investigadas, el arrollamiento tuvo lugar en un carril reservado para la circulación de bicicletas y peatones. Como consecuencia del impacto, el hombre de 66 años sufrió varios traumatismos, en cabeza, tórax y abdomen.

Tras ser estabilizado en el lugar por sanitarios del Samur-Protección Civil, fue evacuado hasta un centro hospitalario, donde quedó ingresado con pronóstico grave.

Agentes de la Policía Municipal se personó en el lugar y se hizo cargo de la investigación para tratar de determinar lo sucedido.