La joven se alojaba en un resort de lujo de la Agadir, un popular destino turístico de la costa atlántica de Marruecos

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Rachel Kerr, una influencer escocesa de 31 años, lleva cuatro días desaparecida en Marruecos tras ser vista por última vez en el resort de lujo en el que se alojaba. Su familia ha asegurado que se encontraba en Agadir, un popular destino turístico de la costa atlántica de Marruecos, en un viaje de trabajo cuando desapareció el sábado 25 de abril

El teléfono de la joven sigue apagado y ninguno de sus allegados ha logrado contactar con ella, algo que consideran “totalmente inusual” en ella. Claire Hill, prima de la influencer, compartió que se encontraba alojada en el Caribbean Village, un resort de lujo de Agadir.

Según la publicación de Hill en Facebook, abandonó el resort el 25 de abril. “Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene alguna información”, añadía la publicación. “Su familia está sumamente preocupada por su bienestar”.

La prima también compartió fotos de la desaparecida y escribía: "Familiares preocupados por el bienestar de esta persona; si la ven, por favor contacten a la policía local o envíen un correo electrónico a gilliangarrett876@gmail.com", escrito en inglés, francés y árabe.

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Alexis Shaw, una amiga de Rachel, declaró a ‘The Sun’ que la joven se había quedado sin dinero el viernes 23 de abril. Según la BBC , un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido confirmó que estaban prestando asistencia a la familia de Kerr tras su desaparición en Marruecos.

Rachel tenía además previsto regresar a casa en avión hace ya un par de semanas, un viaje que nunca llegó a realizar. Las autoridades marroquíes participan en la búsqueda y trabajan para esclarecer las circunstancias de su desaparición. Familiares y amigos, mientras tanto, difunden su caso con la esperanza de dar con alguna pista sobre su paradero.