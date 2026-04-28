Claudia Barraso 28 ABR 2026 - 20:13h.

Jéssica, la novia de Francisco Juan, desaparecido desde hace una semana en Palma, confiesa que le dijo que le quedaba "poco tiempo de vida"

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Francisco Juan es un joven de 27 años que lleva desaparecido desde hace una semana en Palma. Su pareja, Jéssica Martínez ha roto su silencio en una entrevista donde ha revelado una frase que le dijo antes de desaparecer y que ha hecho saltar todas las alarmas.

“Me queda poco tiempo de vida, no cuentes conmigo”, fue lo último que le dijo su pareja antes de desaparecer y ahora Jéssica sigue preguntándose dónde puede estar o qué le ha podido pasar. Ambos son vecinos desde hace mucho tiempo en el barrio de Santa Catalina. Él tenía una orden de alejamiento y no se podía acercar a la joven, pero ella fue quien se la saltó para poder estar junto a él: “Le perdoné y volvimos a vivir juntos. Se que ahora eso tendrá consecuencias”, ha admitido en la entrevista para el medio ‘Crónica Balear’.

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Jéssica ha confirmado que el miércoles por la mañana no notó nada raro en él, solo que salió de la vivienda dejando su teléfono móvil. Dice que fue a vender unas joyas ese mismo día, poco antes de que se le perdiese la pista. Además, el entorno del desaparecido ha explicado que no pasaba por un buen momento y que estaban muy preocupados por su estado anímico: “Estaba depresivo y con muchas cosas en la cabeza”.

No ha podido irse de la isla

Los registros del aeropuerto descartan que se haya podido marchar voluntariamente de la isla, que es lo que más extraña a su familia, que no se sepa nada más de él y que no haya salido de Palma. Su entorno sigue pidiendo la colaboración ciudadana para encontrarle lo antes posible y piden que cualquier información sobre el joven sea trasladada a los agentes a cargo de la investigación. Para aportar datos, se puede llamar al 868 286 726 o escribir al correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.

Juan Francisco mide 1,76 centímetros, tiene los ojos marrones verdosos, el pelo castaño y el día que fue visto por última vez llevaba una camiseta granate con rayas blancas y un pantalón de chándal negro y unas chanclas de Nike. Además, tiene varios tatuajes en el pecho y en la espalda.