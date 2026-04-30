Alberto Rosa 30 ABR 2026 - 20:10h.

El juicio con jurado popular por su asesinato ha acabado esta semana con lo absolución de los dos acusados

El detenido tras la aparición del cuerpo de Tavira era un trabajador suyo: las cámaras le delataron y le habría ayudado un criminal

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Ebrahim Buzhu, apodado como el ‘carnicero de Ámsterdam’ apareció muerto en un carril del Pago del Humo, en Chiclana, Cádiz, el 15 de enero de 2022 con un tiro en la cabeza. El juicio con jurado por su asesinato ha acabado esta semana con lo absolución de los dos acusados, abrazados y satisfechos.

Tal y como informa ‘Diario de Cádiz’, después de pasar casi cuatro años en prisión como principales sospechosos del crimen, el tribunal popular ha concluido que no había pruebas suficientes que incriminaran a Francisco B. y Antonio V. de forma directa en la ejecución. Se trata de una resolución judicial que no es firme y que puede se recurrida tanto por la Fiscalía como por la familia de la víctima, que ejerció la acusación particular.

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Ebrahim Buzhu recibió un disparo a corta distancia entre las 13:00 y las 15:00 horas del 15 de enero de 2022 dentro del coche que alquiló, un Kia Sportage, en el polígono de Pelagatos. El proyectil del arma de fuego, de calibre 22, le atravesó el cráneo, con la consiguiente destrucción de su masa encefálica.

Un coche calcinado

Según relata la sentencia recogida por el citado medio, el cadáver fue trasladado unos seis kilómetros hasta un carril en el Pago Cuartillo, donde fue abandonado en un cañaveral. El coche circuló otros nueve kilómetros hasta el Pinar de los Franceses, donde fue estacionado en un callejón adyacente al Camino de la Barquilla. El coche quedó totalmente calcinado después de que le prendieran fuego para desaparecer posibles pruebas.

Lo complicado en este caso ha sido determinar la autoría de los hechos que el jurado señala que no ha podido determinar con los indicios en los que se apoyó la pretensión condenatoria de las acusaciones.

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‘Diario de Cádiz’ habla de las enemistades con las que contaba Buzhu, que además era un testigo protegido en una causa tramitada en Holanda contra un capo de la Mocromafia. "Esta organización criminal le había puesto precio a su cabeza, lo que le obligaba a tomar numerosas precauciones", explica la resolución.

Los teléfonos de los procesados

Los teléfonos de los procesados se localizaron en el trayecto realizado desde la provincia de Málaga hasta Chiclana el día del crimen al verse reflejada su conexión en sucesivos repetidores. Los acusados se exculparon manifestando que dichos repetidores no eran de su propiedad, si no que Buzhu se los entregó para que los usaran

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En opinión del magistrado, “las manifestaciones de los encausados son increíbles y se van adaptando a los hechos que se van adaptando a los hechos que se van acreditando a lo largo de la causa siendo insólito que precisamente el día anterior al crimen ambos dejen de tener en su poder los terminales que lo inculpan".

"A pesar de la contundencia de los indicios que planteó la acusación, el jurado ha considerado, conforme al principio de presunción de inocencia y al 'in dubio pro reo', que no existe prueba suficiente que determine que los procesados eran los portadores de los terminales, de manera que no se les puede vincular con ninguno de los escenarios relevantes", concluye la resolución judicial absolutoria.in