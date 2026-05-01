Muere un niño de nueve años atropellado por un autobús escolar en Brooklyn, Nueva York

Los servicios de emergencia encontraron al niño inconsciente y sin reaccionar, con graves heridas en la cabeza y el cuerpo

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Un niño de nueve años ha muerto atropellado este viernes por un autobús escolar en Brooklyn, Nueva York. Según la policía, el niño estaba cruzando la calle en el cruce de Lee Avenue y Lorimer Street en Williamsburg cuando fue atropellado por el autobús alrededor de las 08:20 de la mañana.

Los servicios de emergencia encontraron al niño inconsciente y sin reaccionar, con graves heridas en la cabeza y el cuerpo. Fue declarado muerto en el lugar de los hechos. Según informa ‘New York Post’, el conductor del autobús, un hombre de 49 años huyó inicialmente, pero regresó al darse cuenta de que había atropellado a alguien.