Redacción Galicia 02 MAY 2026 - 18:48h.

La octogenaria desapareció este 1 de mayo a las 22 horas al no regresar a su domicilio tras salir a pasear

El cuerpo de la mujer se localizó en un riachuelo al que pudo caer y después ahogarse, según las primeras hipótesis

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A CoruñaTriste desenlace en el caso de una desaparecida en Portosín (A Coruña). Este 2 de mayo, cerca del mediodía, se encontró el cadáver de Maruja Miguéns, de 89 años. Estaba en un arroyo a 80 metros de su casa.

Según ha informado el 112 de Galicia, a las 22 horas del primer día del actual mes se supo que la anciana se encontraba en paradero desconocido en la citada parroquia perteneciente al municipio de Puerto del Son.

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Aunque se iniciaron ya de noche las tareas de búsqueda para dar con ella cuanto antes, no lograron localizarla. Participaron agentes de Guardia Civil y del GES de Noia.

Pudo caer al riachuelo y morir ahogada, según las hipótesis

Con la incorporación de drones del servicio de emergencias gallego, las labores se habían reanudado con la luz del día hasta hallar el cuerpo sin vida de la octogenaria en un riachuelo.

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Unos vecinos la descubrieron allí, sin que los sanitarios movilizados pudieran ya hacer nada por su vida, pues había fallecido. Según publica 'La Voz de Galicia', la mujer mayor solía salir a pasear por la aldea.

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No obstante, esta vez no volvió a su vivienda después de su habitual ruta. Las primeras hipótesis que barajan los investigadores de la Benemérita es que pudo caerse al arroyo y morir ahogada.

Están a la espera de lo que concluyan los resultados de la autopsia que se le practique al cadáver. La proximidad del lugar del hallazgo con su domicilio hace pensar que se accidentó cuando regresaba.