Un policía nacional que se encontraba fuera de servicio detiene a un hombre que estaba pegado una paliza a su mujer en Denia

La víctima tuvo que ser atendida por los sanitarios ya que sangraba a consecuencia de los golpes que había sufrido en el rostro

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DeniaUn hombre de 74 años ha sido detenido por un policía nacional fuera de servicio tras agredir a su mujer en su domicilio de Denia, Alicante. Los hechos ocurrieron a mediados de abril, pero ha sido ahora cuando el caso se ha conocido gracias al medio de comunicación 'Levante el Mercantil Valenciano'.

Según ha podido conocer este diario, el policía nacional fuera de servicio que está adscrito a la Unidad de Familia se encontraba paseando por Denia cuando escuchó los gritos y los golpes que provenían de un adosado de la localidad.

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La detención del hombre en plena agresión a su mujer

Cuando se acercó hasta el domicilio de donde provenían los gritos, vio que la puerta de la vivienda estaba abierta y observó a una mujer en el suelo acurrucada mientras un hombre le golpeaba.

Justo en ese momento, el agente redujo al agresor y dio aviso a sus compañeros para que se trasladasen hasta la zona. A su llegada, los agentes de la Policía Nacional detuvieron a este hombre de 74 años y de nacionalidad británica.

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Por su parte, la víctima tuvo que ser atendida por los sanitarios ya que sangraba a consecuencia de los golpes que había sufrido en el rostro.

Víctima de violencia de género

Al parecer, la pareja es un matrimonio septuagenario de Reino Unido que llevan casados más de 50 años y que pasan sus vacaciones en la localidad alicantina de Denia.

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En su declaración, la víctima confesó que nunca había denunciado a su marido y que, en varias ocasiones, el hombre "la había insultado, vejado y golpeado".

Además, la mujer apuntó a que el hombre se "ponía violento cuando consumía alcohol", apuntan desde el medio de comunicación anteriormente citado.

El 016 atiende las 24 horas del día

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es ; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.