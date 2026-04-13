Europa Press 13 ABR 2026 - 17:18h.

La Policía Nacional ha detenido a un joven de alrededor de 25 años, vecino de la localidad

El hombre detenido tras el crimen de su expareja en Córdoba tenía una orden de alejamiento sobre ella

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El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha confirmado la detención de una persona relacionada con la muerte de un hombre en plena calle en la localidad albaceteña de Hellín este pasado domingo. Sabrido ha concretado que la detención se produjo "ayer mismo" y que el caso se encuentra bajo secreto de sumario, por lo cual no ha podido adelantar más información al respecto.

El Digital de Albacete adelantó este mismo domingo el fallecimiento de un hombre de 45 años en Hellín "tras sufrir una violenta agresión en plena vía pública". Según señalaba, los hechos ocurrieron en la calle Canterería, donde la víctima fue hallada tendida en el suelo "con signos evidentes de violencia y rodeada de un gran charco de sangre".

Del mismo modo, este medio ha publicado también que la Policía Nacional ha detenido a un joven de alrededor de 25 años, vecino de la localidad y de nacionalidad española, como presunto autor de la muerte del hombre natural de Murcia fallecido tras sufrir una paliza.