Los Bombers han localizado el fuego y han trabajado en la extinción del incendio que ha afectado al salón de la casa

Muere una persona al quedar atrapada tras declararse un incendio en su vivienda en Rota

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BarcelonaUna mujer de 57 años ha muerto la madrugada de este domingo a raíz de un incendio en su vivienda, un primer piso en la calle Bonaire de Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso a las 01.03 horas, en el que se alertaba de humo en el interior de una vivienda, por lo que han desplazado 3 dotaciones hasta el lugar, informa el cuerpo en un comunicado este domingo.

En llegar al piso, los Bombers han localizado el fuego y han trabajado en la extinción del incendio, que ha afectado el mobiliario del comedor, mientras los efectivos sanitarios atendían a una persona que se había rescatado del interior de la vivienda y que finalmente ha fallecido.

Han rescatado a un perro que también ha muerto en el incendio

Del interior del piso han rescatado también un perro, que ha muerto, y tras extinguir el incendio y hacer los trabajos de ventilación, los Bombers han valorado que el inmueble no ha resultado afectado estructuralmente.

En este dispositivo han trabajado, además, tres ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y los Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo de la investigación de las causas del incendio.